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Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.04.2025
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13:35 08.04.2025 (обновлено: 13:52 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mid-2010013332.html
Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России
Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.04.2025
Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России
Россия не обязана будет оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, согласно новому договору о партнерстве, но будет предпринимать усилия,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:35:00+03:00
2025-04-08T13:52:00+03:00
в мире
госдума рф
андрей руденко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия не обязана будет оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, согласно новому договору о партнерстве, но будет предпринимать усилия, чтобы ситуацию урегулировать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Данный договор не является договором о военном союзе, поэтому в случае того сценария, о котором вы говорили, Россия не обязана оказывать военную помощь. Но в договоре есть и другие статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия. Такое сотрудничество активно развивается", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.
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в мире, госдума рф, андрей руденко, россия, иран, москва
В мире, Госдума РФ, Андрей Руденко, Россия, Иран, Москва
Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России

МИД РФ: Москва примет меры для урегулирования ситуации, если США атакует Иран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия не обязана будет оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, согласно новому договору о партнерстве, но будет предпринимать усилия, чтобы ситуацию урегулировать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Данный договор не является договором о военном союзе, поэтому в случае того сценария, о котором вы говорили, Россия не обязана оказывать военную помощь. Но в договоре есть и другие статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия. Такое сотрудничество активно развивается", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана
13:11
 
В миреГосдума РФАндрей РуденкоРоссияИранМосква
 
 
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