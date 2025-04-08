https://ria.ru/20250408/mid-2010013332.html

Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России

Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.04.2025

Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России

Россия не обязана будет оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, согласно новому договору о партнерстве, но будет предпринимать усилия,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:35:00+03:00

2025-04-08T13:35:00+03:00

2025-04-08T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия не обязана будет оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны США, согласно новому договору о партнерстве, но будет предпринимать усилия, чтобы ситуацию урегулировать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Данный договор не является договором о военном союзе, поэтому в случае того сценария, о котором вы говорили, Россия не обязана оказывать военную помощь. Но в договоре есть и другие статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия. Такое сотрудничество активно развивается", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.

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в мире, госдума рф, андрей руденко, россия, иран, москва