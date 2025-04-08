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МИД Китая призвал США придерживаться равенства для переговоров о пошлинах - РИА Новости, 08.04.2025
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10:25 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mid-2009961615.html
МИД Китая призвал США придерживаться равенства для переговоров о пошлинах
МИД Китая призвал США придерживаться равенства для переговоров о пошлинах - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Китая призвал США придерживаться равенства для переговоров о пошлинах
Если Вашингтон действительно хочет вести переговоры с Пекином по вопросам торговли, то он должен придерживаться позиций равенства и уважения, заявил на брифинге РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:25:00+03:00
2025-04-08T10:25:00+03:00
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 8 апр – РИА новости. Если Вашингтон действительно хочет вести переговоры с Пекином по вопросам торговли, то он должен придерживаться позиций равенства и уважения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По словам дипломата, последние действия США "не отражают их готовности вести серьезный диалог". "Если США действительно хотят вести переговоры, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимности", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов рассказать о том, ведутся ли в настоящее время какие-либо переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Линь Цзянь подчеркнул, что если США проигнорируют интересы обеих стран и международного сообщества и будут настаивать на начале тарифной или торговой войны, то "Китай будет бороться до конца". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
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сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
МИД Китая призвал США придерживаться равенства для переговоров о пошлинах

Линь Цзянь: для переговоров с КНР США должны занять позицию равенства

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр – РИА новости. Если Вашингтон действительно хочет вести переговоры с Пекином по вопросам торговли, то он должен придерживаться позиций равенства и уважения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По словам дипломата, последние действия США "не отражают их готовности вести серьезный диалог".
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"Если США действительно хотят вести переговоры, им следует занять позицию равенства, уважения и взаимности", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов рассказать о том, ведутся ли в настоящее время какие-либо переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.
Линь Цзянь подчеркнул, что если США проигнорируют интересы обеих стран и международного сообщества и будут настаивать на начале тарифной или торговой войны, то "Китай будет бороться до конца".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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СШАКитайПекинДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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