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Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями - РИА Новости, 09.04.2025
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21:10 08.04.2025 (обновлено: 16:18 09.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mgimo-2010284483.html
Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями
Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями - РИА Новости, 09.04.2025
Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями
Студенты МГИМО в Братиславе встретились со словацкими государственными деятелями, а также приняли участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-08T21:10:00+03:00
2025-04-09T16:18:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Студенты МГИМО в Братиславе встретились со словацкими государственными деятелями, а также приняли участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба посольства РФ. "С 28 марта по 8 апреля 2025 года по приглашению депутата Национального совета Словацкой Республики Михала Бартека в Словакии гостила группа российских и словацких студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО)", - говорится в сообщении российской дипмиссии. Студенческая делегация побывала в посольстве России, где прошла встреча с послом Игорем Братчиковым, рассказавшим о состоянии и перспективах российско-словацких отношений, а также о запланированных посольством мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и освобождения Словакии от немецко-фашистских захватчиков. В посольстве проинформировали, что студентов-международников принял лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, они также встретились с председателем словацкого парламента Рихардом Раши, который выразил уверенность, что поездка останется в доброй памяти как у российских, так и у словацких студентов и даст им возможность глубже понять актуальное положение дел в Словакии. Студенты также побеседовали с председателями парламентских комитетов по международным делам и по обороне и безопасности. "Делегацию принял выпускник МГИМО, заместитель председателя правительства Петер Кмец, поделившийся своими воспоминаниями об учебе в Москве и выразивший надежду, что и в будущем у словацких граждан сохранится возможность обучения в этом престижном университете, образование в котором отвечает высшим стандартам и международным критериям", - добавили в российской дипмиссии. По данным посольства, "кульминацией визита стало участие студенческой делегации 4 апреля в праздновании 80-летия освобождения Братиславы на военно-мемориальном комплексе "Славин". "По приглашению премьер-министра Роберта Фицо в присутствии членов правительства, парламентариев, многочисленных братиславчан, пришедших на "Славин", МГИМОвцы возложили венок к центральному монументу Красной Армии и обратились к собравшимся, заверив, что молодое поколение останется верным заветам поколения победителей и не даст повернуть историю вспять", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20250404/fashizm-2009421373.html
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в мире, словакия, братислава, россия, игорь братчиков, роберт фицо, мгимо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Братислава, Россия, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, МГИМО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями

Студенты МГИМО встретились со словацкими государственными деятелями в Братиславе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Студенты МГИМО в Братиславе встретились со словацкими государственными деятелями, а также приняли участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба посольства РФ.
"С 28 марта по 8 апреля 2025 года по приглашению депутата Национального совета Словацкой Республики Михала Бартека в Словакии гостила группа российских и словацких студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО)", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
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Студенческая делегация побывала в посольстве России, где прошла встреча с послом Игорем Братчиковым, рассказавшим о состоянии и перспективах российско-словацких отношений, а также о запланированных посольством мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и освобождения Словакии от немецко-фашистских захватчиков.
В посольстве проинформировали, что студентов-международников принял лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, они также встретились с председателем словацкого парламента Рихардом Раши, который выразил уверенность, что поездка останется в доброй памяти как у российских, так и у словацких студентов и даст им возможность глубже понять актуальное положение дел в Словакии. Студенты также побеседовали с председателями парламентских комитетов по международным делам и по обороне и безопасности.
"Делегацию принял выпускник МГИМО, заместитель председателя правительства Петер Кмец, поделившийся своими воспоминаниями об учебе в Москве и выразивший надежду, что и в будущем у словацких граждан сохранится возможность обучения в этом престижном университете, образование в котором отвечает высшим стандартам и международным критериям", - добавили в российской дипмиссии.
По данным посольства, "кульминацией визита стало участие студенческой делегации 4 апреля в праздновании 80-летия освобождения Братиславы на военно-мемориальном комплексе "Славин".
"По приглашению премьер-министра Роберта Фицо в присутствии членов правительства, парламентариев, многочисленных братиславчан, пришедших на "Славин", МГИМОвцы возложили венок к центральному монументу Красной Армии и обратились к собравшимся, заверив, что молодое поколение останется верным заветам поколения победителей и не даст повернуть историю вспять", - заключили в посольстве.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСловакияБратиславаРоссияИгорь БратчиковРоберт ФицоМГИМО80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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