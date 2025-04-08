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На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника - РИА Новости, 08.04.2025
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14:14 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/metallodetektor-2010026624.html
На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника
На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника - РИА Новости, 08.04.2025
На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника
Металлодетектор не распознал нож, которым ученик в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа ударил в шею охранника, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:14:00+03:00
2025-04-08T14:14:00+03:00
происшествия
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Металлодетектор не распознал нож, которым ученик в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа ударил в шею охранника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным управления СК по региону, в понедельник ученик одной из школ Нового Уренгоя пронес в учебное заведение складной нож и нанес им один удар в область шеи охраннику, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей. Пострадавшему оказана медпомощь. Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В окружной прокуратуре уточняли, что нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство начало проверку. "Нож этот маленький, как из мультитул. Везде они (металлодетекторы – ред.) есть, но увы. Мальчик проблемный", – сказал собеседник агентства. "Там маленький нож, аппарат его не видит", – добавили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, как ребенок смог пронести в школу нож.
https://ria.ru/20250403/shkolniki-2009174858.html
новый уренгой
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Новости
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происшествия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника

Металлодетектор не распознал нож, которым ученик ударил охранника на Ямале

© Следком ЯНАО/TelegramСотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Следком ЯНАО/Telegram
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Металлодетектор не распознал нож, которым ученик в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа ударил в шею охранника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным управления СК по региону, в понедельник ученик одной из школ Нового Уренгоя пронес в учебное заведение складной нож и нанес им один удар в область шеи охраннику, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей. Пострадавшему оказана медпомощь. Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В окружной прокуратуре уточняли, что нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство начало проверку.
"Нож этот маленький, как из мультитул. Везде они (металлодетекторы – ред.) есть, но увы. Мальчик проблемный", – сказал собеседник агентства.
"Там маленький нож, аппарат его не видит", – добавили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, как ребенок смог пронести в школу нож.
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ПроисшествияНовый УренгойСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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