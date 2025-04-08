https://ria.ru/20250408/metallodetektor-2010026624.html

На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника

На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника - РИА Новости, 08.04.2025

На Ямале раскрыли детали нападения ученика школы на охранника

Металлодетектор не распознал нож, которым ученик в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа ударил в шею охранника, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:14:00+03:00

2025-04-08T14:14:00+03:00

2025-04-08T14:14:00+03:00

происшествия

новый уренгой

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009958654_0:10:2308:1308_1920x0_80_0_0_1d72e28bce7784c5c7357d43a7eccef8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Металлодетектор не распознал нож, которым ученик в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа ударил в шею охранника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным управления СК по региону, в понедельник ученик одной из школ Нового Уренгоя пронес в учебное заведение складной нож и нанес им один удар в область шеи охраннику, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей. Пострадавшему оказана медпомощь. Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В окружной прокуратуре уточняли, что нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство начало проверку. "Нож этот маленький, как из мультитул. Везде они (металлодетекторы – ред.) есть, но увы. Мальчик проблемный", – сказал собеседник агентства. "Там маленький нож, аппарат его не видит", – добавили РИА Новости в правоохранительных органах, отвечая на вопрос, как ребенок смог пронести в школу нож.

https://ria.ru/20250403/shkolniki-2009174858.html

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)