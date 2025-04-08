https://ria.ru/20250408/mer-2010057472.html
Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина
Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина - РИА Новости, 08.04.2025
Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина
Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, арестованному в Турции и отстраненному от должности в рамках судебного... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:27:00+03:00
2025-04-08T16:27:00+03:00
2025-04-08T16:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, арестованному в Турции и отстраненному от должности в рамках судебного разбирательства, сообщила во вторник газета Figaro. "Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный в Турции 19 марта, стал почетным гражданином города Парижа", - говорится в статье. Соответствующее решение было принято единогласно на собрании городского совета французской столицы, пишет Figaro. По словам мэра города Анн Идальго, которые приводит газета, Имамоглу "несправедливо мешают представлять свою партию и говорить от имени миллионов турок", поэтому у него должна быть возможность "рассчитывать на полную поддержку Парижа". Идальго также заявила, что присвоение звания почетного гражданина придаст Имамоглу "сил для сопротивления" и заставит турецкие власти "услышать голос демократического разума", сказано в материале. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html
https://ria.ru/20250323/mer-2006767548.html
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в мире, стамбул, турция, париж, экрем имамоглу, анн идальго
В мире, Стамбул, Турция, Париж, Экрем Имамоглу, Анн Идальго
Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина
Figaro: мэру Стамбула Имамоглу присвоили звание почетного гражданина Парижа
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости.
Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, арестованному в Турции и отстраненному от должности в рамках судебного разбирательства, сообщила во вторник газета Figaro
.
"Мэр Стамбула Экрем Имамоглу
, задержанный в Турции
19 марта, стал почетным гражданином города Парижа", - говорится в статье.
Соответствующее решение было принято единогласно на собрании городского совета французской столицы, пишет Figaro. По словам мэра города Анн Идальго
, которые приводит газета, Имамоглу "несправедливо мешают представлять свою партию и говорить от имени миллионов турок", поэтому у него должна быть возможность "рассчитывать на полную поддержку Парижа".
Идальго также заявила, что присвоение звания почетного гражданина придаст Имамоглу "сил для сопротивления" и заставит турецкие власти "услышать голос демократического разума", сказано в материале.
По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.