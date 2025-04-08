https://ria.ru/20250408/megafon--2010027548.html
"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины
"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины - РИА Новости, 08.04.2025
"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины
Более 65% клиентов "Мегафона", которые воспользовались новой функцией "Защита близких" голосового помощника Ева, направленной на борьбу с телефонным... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:18:00+03:00
2025-04-08T14:18:00+03:00
2025-04-08T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 65% клиентов "Мегафона", которые воспользовались новой функцией "Защита близких" голосового помощника Ева, направленной на борьбу с телефонным мошенничеством, составляют мужчины в возрасте 31-45 лет, сообщает пресс-служба компании. Функция "Защита близких" стала доступна клиентам оператора в январе. Для ее активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код. Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлет СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника. Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу. Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики. Как показывают итоги первого квартала 2025 года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой "МегаФона" автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции "Защита близких". Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера. "Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты "МегаФона" ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. "Защита близких" от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "МегаФона" Дмитрия Рудских.
https://ria.ru/20250326/megafon-2007426706.html
https://ria.ru/20250304/megafon-2002930191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, россия, мобильная связь
Мегафон, Россия, мобильная связь
"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины
"Мегафон": опцией "Защита близких" помощника Ева пользуются в основном мужчины
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 65% клиентов "Мегафона", которые воспользовались новой функцией "Защита близких" голосового помощника Ева, направленной на борьбу с телефонным мошенничеством, составляют мужчины в возрасте 31-45 лет, сообщает пресс-служба компании.
Функция "Защита близких" стала доступна клиентам оператора в январе. Для ее активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код.
Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлет СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника.
Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу.
Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики.
Как показывают итоги первого квартала 2025 года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой "МегаФона
" автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции "Защита близких".
Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера.
"Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты "МегаФона" ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. "Защита близких" от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "МегаФона" Дмитрия Рудских.