https://ria.ru/20250408/megafon--2010027548.html

"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины

"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины - РИА Новости, 08.04.2025

"Мегафон": новой функцией помощника Ева пользуются в основном мужчины

Более 65% клиентов "Мегафона", которые воспользовались новой функцией "Защита близких" голосового помощника Ева, направленной на борьбу с телефонным... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:18:00+03:00

2025-04-08T14:18:00+03:00

2025-04-08T14:18:00+03:00

мегафон

россия

мобильная связь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884885362_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9471db523908cce1b6d784672c7e7a6c.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 65% клиентов "Мегафона", которые воспользовались новой функцией "Защита близких" голосового помощника Ева, направленной на борьбу с телефонным мошенничеством, составляют мужчины в возрасте 31-45 лет, сообщает пресс-служба компании. Функция "Защита близких" стала доступна клиентам оператора в январе. Для ее активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код. Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлет СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника. Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу. Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики. Как показывают итоги первого квартала 2025 года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой "МегаФона" автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции "Защита близких". Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера. "Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты "МегаФона" ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. "Защита близких" от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "МегаФона" Дмитрия Рудских.

https://ria.ru/20250326/megafon-2007426706.html

https://ria.ru/20250304/megafon-2002930191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мегафон, россия, мобильная связь