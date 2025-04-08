https://ria.ru/20250408/medvedev-2010042017.html

Медведев процитировал Новый Завет, говоря об угрозе ядерной войны

Медведев процитировал Новый Завет, говоря об угрозе ядерной войны - РИА Новости, 08.04.2025

Медведев процитировал Новый Завет, говоря об угрозе ядерной войны

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цитатой из Апокалипсиса пост о том, что угроза начала Третьей мировой войны и ядерного... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:19:00+03:00

2025-04-08T15:19:00+03:00

2025-04-08T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цитатой из Апокалипсиса пост о том, что угроза начала Третьей мировой войны и ядерного конфликта при администрации предыдущего президента США Джо Байдена достигла наивысшей степени. "Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять? (откровение 6:17)", - написал Медведев в социальной сети X, к посту он прикрепил сообщение на английском языке, которое ранее было опубликовано на русском языке в Telegram-канале. В том сообщении он заявил, что угроза начала Третьей мировой войны и ядерного конфликта при администрации предыдущего президента США Джо Байдена достигла наивысшей степени. Медведев также отмечал, что договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не привел к снижению риска ядерной войны, виной тому позиция США и их союзников.

https://ria.ru/20250408/medvedev-2009956491.html

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в мире, сша, россия, дмитрий медведев, джо байден