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Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время

Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время - РИА Новости, 08.04.2025

Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время

Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:58:00+03:00

2025-04-08T09:58:00+03:00

2025-04-08T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что число стран с ядерным арсеналом будет увеличиваться."Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что создание новых, более разрушительных видов оружия в мире продолжится.

https://ria.ru/20250401/ekspert-2008545781.html

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мир, дмитрий медведев, россия, украина, космос - риа наука, в мире