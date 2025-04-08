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Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время - РИА Новости, 08.04.2025
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09:58 08.04.2025 (обновлено: 10:10 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/medvedev-2009956360.html
Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время - РИА Новости, 08.04.2025
Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:58:00+03:00
2025-04-08T10:10:00+03:00
мир
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что число стран с ядерным арсеналом будет увеличиваться."Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что создание новых, более разрушительных видов оружия в мире продолжится.
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мир, дмитрий медведев, россия, украина, космос - риа наука, в мире
Мир, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Космос - РИА Наука, В мире
Медведев рассказал о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время

Медведев: ядерное разоружение в ближайшее десятилетие невозможно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что число стран с ядерным арсеналом будет увеличиваться.
"Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".
Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что создание новых, более разрушительных видов оружия в мире продолжится.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Эксперт оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
1 апреля, 05:58
 
МирДмитрий МедведевРоссияУкраинаКосмос - РИА НаукаВ мире
 
 
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