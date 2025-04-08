https://ria.ru/20250408/medal-2010063573.html

Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы

Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.04.2025

Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы

Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:49:00+03:00

2025-04-08T16:49:00+03:00

2025-04-08T17:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

монголия

россия

пхеньян

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Telegram-канале. "Восьмого апреля посол России в КНДР А.И.Мацегора принял в своей резиденции посла Монголии в КНДР Л.Эрдэнэдаваа... Мацегора рассказал о том, как мы готовимся здесь встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, пригласил монгольского коллегу принять участие в некоторых из запланированных нами мероприятий. Ему была вручена памятная медаль, посвященная этому знаменательному событию", - говорится в сообщении посольства. Мацегора и Эрдэнэдаваа, как отмечается в сообщении, обменялись оценками текущего состояния отношений с КНДР, а также ситуации вокруг Корейского полуострова. Стороны договорились продолжить практику периодических встреч не только на уровне послов, но и между дипломатами российского и монгольского диппредставительств.

https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

монголия

россия

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, монголия, россия, пхеньян, 80-летие победы в великой отечественной войне