Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы
Посолу Монголии в КНДР Эрдэнэдаваа вручили медаль РФ по случаю 80-летия Победы
© Фото : Посольство России в КНДРПосол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025
Посол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Telegram-канале.
"Восьмого апреля посол России в КНДР А.И.Мацегора принял в своей резиденции посла Монголии в КНДР Л.Эрдэнэдаваа... Мацегора рассказал о том, как мы готовимся здесь встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, пригласил монгольского коллегу принять участие в некоторых из запланированных нами мероприятий. Ему была вручена памятная медаль, посвященная этому знаменательному событию", - говорится в сообщении посольства.
Мацегора и Эрдэнэдаваа, как отмечается в сообщении, обменялись оценками текущего состояния отношений с КНДР, а также ситуации вокруг Корейского полуострова. Стороны договорились продолжить практику периодических встреч не только на уровне послов, но и между дипломатами российского и монгольского диппредставительств.