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Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:49 08.04.2025 (обновлено: 17:02 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/medal-2010063573.html
Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы
Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.04.2025
Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы
Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:49:00+03:00
2025-04-08T17:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
монголия
россия
пхеньян
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Telegram-канале. "Восьмого апреля посол России в КНДР А.И.Мацегора принял в своей резиденции посла Монголии в КНДР Л.Эрдэнэдаваа... Мацегора рассказал о том, как мы готовимся здесь встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, пригласил монгольского коллегу принять участие в некоторых из запланированных нами мероприятий. Ему была вручена памятная медаль, посвященная этому знаменательному событию", - говорится в сообщении посольства. Мацегора и Эрдэнэдаваа, как отмечается в сообщении, обменялись оценками текущего состояния отношений с КНДР, а также ситуации вокруг Корейского полуострова. Стороны договорились продолжить практику периодических встреч не только на уровне послов, но и между дипломатами российского и монгольского диппредставительств.
https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html
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в мире, монголия, россия, пхеньян, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Монголия, Россия, Пхеньян, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Послу Монголии в КНДР вручили российскую памятную медаль к 80-летию Победы

Посолу Монголии в КНДР Эрдэнэдаваа вручили медаль РФ по случаю 80-летия Победы

© Фото : Посольство России в КНДРПосол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025
Посол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Посольство России в КНДР
Посол России в КНДР Александр Мацегора и посол Монголии в КНДР Лувсанцэрэн Эрдэнэдаваа (справа) во время встречи. 8 апреля 2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Послу Монголии в КНДР Лувсанцэрэну Эрдэнэдаваа вручена российская памятная медаль по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство РФ в Пхеньяне в Telegram-канале.
"Восьмого апреля посол России в КНДР А.И.Мацегора принял в своей резиденции посла Монголии в КНДР Л.Эрдэнэдаваа... Мацегора рассказал о том, как мы готовимся здесь встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, пригласил монгольского коллегу принять участие в некоторых из запланированных нами мероприятий. Ему была вручена памятная медаль, посвященная этому знаменательному событию", - говорится в сообщении посольства.
Мацегора и Эрдэнэдаваа, как отмечается в сообщении, обменялись оценками текущего состояния отношений с КНДР, а также ситуации вокруг Корейского полуострова. Стороны договорились продолжить практику периодических встреч не только на уровне послов, но и между дипломатами российского и монгольского диппредставительств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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