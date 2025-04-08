https://ria.ru/20250408/maslo-2010059942.html
В комитете ГД поддержали ужесточение норм по применению пальмового масла
В комитете ГД поддержали ужесточение норм по применению пальмового масла - РИА Новости, 08.04.2025
В комитете ГД поддержали ужесточение норм по применению пальмового масла
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает проработку мер по ужесточению норм по применению пальмового масла в РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:37:00+03:00
2025-04-08T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает проработку мер по ужесточению норм по применению пальмового масла в производстве продуктов питания. Ранее источник сообщил РИА Новости, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве. "Считаю правильным проработать меры по ужесточению норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания. И чем больше товаров будет производиться с использованием натурального молока, тем будет только лучше для здоровья наших граждан. Проще говоря, чем натуральнее будут у нас продукты, тем здоровее будет человек", - сказал Леонов. По его словам, пальмовое масло широко используется в различных отраслях производства, начиная от продуктов питания, заканчивая косметической продукцией. Парламентарий добавил, что пальмовое масло особенно активно добавляют в состав мыла из-за его способности удалять масло и грязь с волос и кожи при одновременном увлажнении. В продукции такого типа применение пальмового масла неизбежно. "Но с другой стороны, его также добавляют в мороженое, шоколад, выпечку, чипсы. И вот тут стоит быть внимательным и выяснять перед покупкой количество пальмового масла в продукте. Потому что переизбыток пальмового масла в рационе может привести к проблемам со здоровьем и ожирению. Это первое. А второе – пальмовое масло может использоваться для фальсификации продуктов. И здесь, конечно, необходимо принимать меры", - заключил он. В свое время Володин и депутаты инициировали отмену льгот для производителей, которые в своих продуктах используют пальмовое масло, вредное для здоровья людей. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые исключили его из перечня товаров, подпадающих под льготную ставку НДС в 10%, вступили в силу с 1 октября 2019 года.
https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html
https://ria.ru/20250318/maslo-2005690657.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей леонов, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Сергей Леонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В комитете ГД поддержали ужесточение норм по применению пальмового масла
Депутат Леонов поддержал ужесточение норм по применению пальмового масла в пище
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает проработку мер по ужесточению норм по применению пальмового масла в производстве продуктов питания.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что председатель Госдумы Вячеслав Володин
поручил профильному комитету по аграрным вопросам разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве.
"Считаю правильным проработать меры по ужесточению норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания. И чем больше товаров будет производиться с использованием натурального молока, тем будет только лучше для здоровья наших граждан. Проще говоря, чем натуральнее будут у нас продукты, тем здоровее будет человек", - сказал Леонов
.
По его словам, пальмовое масло широко используется в различных отраслях производства, начиная от продуктов питания, заканчивая косметической продукцией. Парламентарий добавил, что пальмовое масло особенно активно добавляют в состав мыла из-за его способности удалять масло и грязь с волос и кожи при одновременном увлажнении. В продукции такого типа применение пальмового масла неизбежно.
"Но с другой стороны, его также добавляют в мороженое, шоколад, выпечку, чипсы. И вот тут стоит быть внимательным и выяснять перед покупкой количество пальмового масла в продукте. Потому что переизбыток пальмового масла в рационе может привести к проблемам со здоровьем и ожирению. Это первое. А второе – пальмовое масло может использоваться для фальсификации продуктов. И здесь, конечно, необходимо принимать меры", - заключил он.
В свое время Володин и депутаты инициировали отмену льгот для производителей, которые в своих продуктах используют пальмовое масло, вредное для здоровья людей. Поправки в Налоговый кодекс РФ
, которые исключили его из перечня товаров, подпадающих под льготную ставку НДС в 10%, вступили в силу с 1 октября 2019 года.