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Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом - РИА Новости, 08.04.2025
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17:30 08.04.2025 (обновлено: 17:37 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html
Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом
Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом - РИА Новости, 08.04.2025
Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:30:00+03:00
2025-04-08T17:37:00+03:00
технологии
сша
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япония
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника - на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США - производство комплектующих для автомобилей на собственной территории. "Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная неправда", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Через некоторое время Маск опубликовал еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый). Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. В прошлое воскресенье Маск заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза. Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html
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технологии, сша, техас, япония, илон маск, дональд трамп, tesla motors, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Технологии, США, Техас, Япония, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом

Маск назвал советника президента США по торговле Наварро идиотом

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.
Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника - на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США - производство комплектующих для автомобилей на собственной территории.
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"Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная неправда", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Через некоторое время Маск опубликовал еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. В прошлое воскресенье Маск заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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ТехнологииСШАТехасЯпонияИлон МаскДональд ТрампTesla motorsЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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