Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом
Маск назвал советника президента США по торговле Наварро идиотом
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.
Маск отреагировал на публикацию с видео, где Наварро заявляет, что глава DOGE является не производителем, а сборщиком электромобилей. По словам советника президента, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника - на Тайване. Наварро при этом подчеркнул, что цель США - производство комплектующих для автомобилей на собственной территории.
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"Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная неправда", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Через некоторое время Маск опубликовал еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины США на импорт из ряда стран. В прошлое воскресенье Маск заявил о поддержке создания зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые пошлины против союза.
Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.