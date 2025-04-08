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Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков" - РИА Новости, 08.04.2025
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"
Американский предприниматель Илон Маск призвал создать "домашнего мамонтенка" после того, как в США смогли "воскресить" вид "ужасных волков", или "лютоволков". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:29:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал создать "домашнего мамонтенка" после того, как в США смогли "воскресить" вид "ужасных волков", или "лютоволков". Накануне агентство Блумберг передавало, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves), который получил известность под именем "лютоволки" (direwolves) благодаря использованию их образов в сериале "Игра престолов". "Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя собственную публикацию, посвященную "лютоволкам". Ранее та же компания уже предпринимала усилия, направленные на "воскрешение" вымершего млекопитающего: так, она вывела новый вид мыши, получивший название "шерстистая мышь" и обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта.
https://ria.ru/20250407/volk-2009892315.html
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технологии, сша, илон маск
Наука, Технологии, США, Илон Маск
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения ужасных волков