Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков" - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:29 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mask-2009973113.html
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков" - РИА Новости, 08.04.2025
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"
Американский предприниматель Илон Маск призвал создать "домашнего мамонтенка" после того, как в США смогли "воскресить" вид "ужасных волков", или "лютоволков". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:29:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
наука
технологии
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал создать "домашнего мамонтенка" после того, как в США смогли "воскресить" вид "ужасных волков", или "лютоволков". Накануне агентство Блумберг передавало, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves), который получил известность под именем "лютоволки" (direwolves) благодаря использованию их образов в сериале "Игра престолов". "Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя собственную публикацию, посвященную "лютоволкам". Ранее та же компания уже предпринимала усилия, направленные на "воскрешение" вымершего млекопитающего: так, она вывела новый вид мыши, получивший название "шерстистая мышь" и обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта.
https://ria.ru/20250407/volk-2009892315.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_d76656d71d2f0171c83cfd2215e89114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, илон маск
Наука, Технологии, США, Илон Маск
Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения "лютоволков"

Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения ужасных волков

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал создать "домашнего мамонтенка" после того, как в США смогли "воскресить" вид "ужасных волков", или "лютоволков".
Накануне агентство Блумберг передавало, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves), который получил известность под именем "лютоволки" (direwolves) благодаря использованию их образов в сериале "Игра престолов".
"Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя собственную публикацию, посвященную "лютоволкам".
Ранее та же компания уже предпринимала усилия, направленные на "воскрешение" вымершего млекопитающего: так, она вывела новый вид мыши, получивший название "шерстистая мышь" и обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта.
Ученые воскресили вымерший более 12 тысяч лет назад вид волков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В США воскресили вымерший вид волков, известный по сериалу "Игра престолов"
Вчера, 19:19
 
НаукаТехнологииСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала