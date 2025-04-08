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Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post - РИА Новости, 08.04.2025
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04:26 08.04.2025 (обновлено: 09:46 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post - РИА Новости, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил президента Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт, пишет Washington... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:26:00+03:00
2025-04-08T09:46:00+03:00
сша
китай
пекин
дональд трамп
илон маск
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил президента Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт, пишет Washington Post со ссылкой на два источника."На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро — Прим. ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он &lt;...&gt; лично обратился к Трампу", — говорится в публикации.Обращение Маска "пока не принесло успеха": Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, отметила газета.В воскресенье предприниматель поддержал зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые тарифы против Евросоюза.Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Трамп анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят такие меры, нет России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250408/ssha-2009924911.html
https://ria.ru/20250407/ssha-2009921152.html
сша
китай
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сша, китай, пекин, дональд трамп, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Илон Маск, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post

WP: Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил президента Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт, пишет Washington Post со ссылкой на два источника.
"На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро — Прим. ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он <...> лично обратился к Трампу", — говорится в публикации.
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: торговая палата США может подать в суд на Трампа из-за пошлин
01:10
Обращение Маска "пока не принесло успеха": Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, отметила газета.
В воскресенье предприниматель поддержал зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые тарифы против Евросоюза.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Трамп анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят такие меры, нет России и Белоруссии.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Глава Минфина США допустил снижение пошлин на импортные товары
Вчера, 23:45
 
СШАКитайПекинДональд ТрампИлон МаскЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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