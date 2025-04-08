https://ria.ru/20250408/mask-2009931414.html

Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post

Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post - РИА Новости, 08.04.2025

Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил президента Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт, пишет Washington... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:26:00+03:00

2025-04-08T04:26:00+03:00

2025-04-08T09:46:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

илон маск

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск просил президента Дональда Трампа пересмотреть новые пошлины на импорт, пишет Washington Post со ссылкой на два источника."На выходных, когда Илон Маск разразился потоком сообщений в соцсетях с критикой в адрес одного из ведущих советников Белого дома (советника президента США по торговле Питера Наварро — Прим. ред.) за агрессивный план пошлин Дональда Трампа, он <...> лично обратился к Трампу", — говорится в публикации.Обращение Маска "пока не принесло успеха": Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, отметила газета.В воскресенье предприниматель поддержал зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные Трампом торговые тарифы против Евросоюза.Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Трамп анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят такие меры, нет России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250408/ssha-2009924911.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009921152.html

сша

китай

пекин

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сша, китай, пекин, дональд трамп, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире