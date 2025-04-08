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"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 08.04.2025 (обновлено: 13:48 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом - РИА Новости, 08.04.2025
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом
Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:56:00+03:00
2025-04-08T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку", — говорится в публикации. Профессор добавил, что если США действительно стремятся к миру, то пойдут на такой шаг, так как у них много рычагов давления на Зеленского и их нужно использовать. Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250408/swift-2009953569.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом

Профессор Малинен: Трампу пора использовать рычаги давления на Зеленского

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку", — говорится в публикации.
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Профессор добавил, что если США действительно стремятся к миру, то пойдут на такой шаг, так как у них много рычагов давления на Зеленского и их нужно использовать.

Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
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