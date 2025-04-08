"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом
Профессор Малинен: Трампу пора использовать рычаги давления на Зеленского
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку", — говорится в публикации.
"Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку", — говорится в публикации.
Профессор добавил, что если США действительно стремятся к миру, то пойдут на такой шаг, так как у них много рычагов давления на Зеленского и их нужно использовать.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.