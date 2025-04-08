https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html

"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом

"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом - РИА Новости, 08.04.2025

"Скажите Зеленскому". На Западе обратились к Трампу с радикальным призывом

Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:56:00+03:00

2025-04-08T08:56:00+03:00

2025-04-08T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен потребовать от Владимира Зеленского сложить полномочия ради мира на Украине, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку", — говорится в публикации. Профессор добавил, что если США действительно стремятся к миру, то пойдут на такой шаг, так как у них много рычагов давления на Зеленского и их нужно использовать. Президент Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250408/swift-2009953569.html

https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина