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Страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025
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07:41 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mali-2009939476.html
Страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм, заявил глава МИД Мали
Страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025
Страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм, заявил глава МИД Мали
Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:41:00+03:00
2025-04-08T07:41:00+03:00
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нигер
абдулай диоп
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального наследия, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Наши страны, приняв решение о выходе из этой организации, решили не разорвать связь со странами, разделяющими французский язык, а выйти из организации, находящейся под влиянием конкретной страны, пропагандирующей этот язык. Наши страны не ставят перед собой цель увековечить это колониальное наследие", - заявил Диоп. В марте государства-члены АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы. "Мы осуждаем тот факт, что внутри организации существует политика двойных стандартов: когда сталкиваешься с одними и теми же ситуациями в одних и тех же странах, отношение различается в зависимости от того, мирные или напряженные у страны отношения с Францией. Я считаю, что это неприемлемо. Мы не можем состоять в организации, мы не можем платить взносы, и в определенных ситуациях к нашим трем странам относятся отлично от других", - заявил Диоп. МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html
https://ria.ru/20250407/mali-2009732257.html
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сахель , мали, нигер, абдулай диоп, сергей лавров
Сахель , Мали, Нигер, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм, заявил глава МИД Мали

Глава МИД Мали Диоп: страны Сахеля не хотят увековечивать колониализм

© РИА НовостиАбдулай Диоп
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выход стран Сахеля из Международной организации франкофонии (МОФ) был продиктован тем, что французский язык в этих странах является частью колониального наследия, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"Наши страны, приняв решение о выходе из этой организации, решили не разорвать связь со странами, разделяющими французский язык, а выйти из организации, находящейся под влиянием конкретной страны, пропагандирующей этот язык. Наши страны не ставят перед собой цель увековечить это колониальное наследие", - заявил Диоп.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
06:14
В марте государства-члены АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы.
"Мы осуждаем тот факт, что внутри организации существует политика двойных стандартов: когда сталкиваешься с одними и теми же ситуациями в одних и тех же странах, отношение различается в зависимости от того, мирные или напряженные у страны отношения с Францией. Я считаю, что это неприемлемо. Мы не можем состоять в организации, мы не можем платить взносы, и в определенных ситуациях к нашим трем странам относятся отлично от других", - заявил Диоп.
МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Глава МИД Мали назвал консультации стран Сахеля и России важным шагом
Вчера, 07:19
 
СахельМалиНигерАбдулай ДиопСергей Лавров
 
 
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