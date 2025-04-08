https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:14:00+03:00
2025-04-08T06:14:00+03:00
2025-04-08T06:14:00+03:00
мали
нигер
буркина-фасо
абдулай диоп
эковас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_0:173:3118:1927_1920x0_80_0_0_6fb52f8587d0956e1067a43c31ac0058.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп. "Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
мали
нигер
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_a4ec51c4a7b06f8cec8921e6971ba7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, нигер, буркина-фасо, абдулай диоп, эковас
Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Абдулай Диоп, ЭКОВАС
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
Глава МИД Мали Диоп: АГС и Россия борются вместе против неоколониализма