Рейтинг@Mail.ru
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали
Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:14:00+03:00
2025-04-08T06:14:00+03:00
мали
нигер
буркина-фасо
абдулай диоп
эковас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_0:173:3118:1927_1920x0_80_0_0_6fb52f8587d0956e1067a43c31ac0058.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп. "Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
мали
нигер
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_a4ec51c4a7b06f8cec8921e6971ba7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, нигер, буркина-фасо, абдулай диоп, эковас
Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Абдулай Диоп, ЭКОВАС
АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали

Глава МИД Мали Диоп: АГС и Россия борются вместе против неоколониализма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАбдулай Диоп
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Абдулай Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп.
"Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Вчера, 07:23
 
МалиНигерБуркина-ФасоАбдулай ДиопЭКОВАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала