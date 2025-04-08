https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html

АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали

АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 08.04.2025

АГС и Россия борются вместе против неоколониализма, заявил глава МИД Мали

Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:14:00+03:00

2025-04-08T06:14:00+03:00

2025-04-08T06:14:00+03:00

мали

нигер

буркина-фасо

абдулай диоп

эковас

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Альянс государств Сахеля (АГС) и РФ ведут совместную борьбу в борьбе с империализмом, неоколониализмом, подчинением и эксплуатацией институтов прав человека, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Мали Абдулай Диоп. "Наши страны работают на международном уровне, чтобы их голос был услышан, чтобы вместе бороться против империализма, неоколониализма, подчинения наших стран, эксплуатации институтов прав человека, а также ряда других вопросов, за которые мы сражаемся, включая отказ от вмешательства во внутренние дела государств. Таким образом, на международной арене у нас есть принципы и ценности, которые мы разделяем", - заявил глава МИД Мали. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

мали

нигер

буркина-фасо

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мали, нигер, буркина-фасо, абдулай диоп, эковас