Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/mali-2009933144.html
Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле
Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле - РИА Новости, 08.04.2025
Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле
Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:28:00+03:00
2025-04-08T05:28:00+03:00
нигер
буркина-фасо
мали
абдулай диоп
эковас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758730047_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_0e0f58ad705f1528b943e90685413a44.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией и Альянсом государств Сахеля (АГС), заявил РИА Новости Абдулай Диоп, министр иностранных дел Республики Мали. "Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский язык в качестве рабочего также будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами и углублению взаимопонимания. Мы искренне приветствуем и поощряем такие инициативы", - заявил глава МИД Мали РИА Новости. "Если это помогает укреплять взаимопонимание, расширять торговые и культурные связи между нашими странами, то это позволит как российскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и совместно трудиться во имя установления мира во всём мире", - подытожил дипломат. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250408/mali-2009931245.html
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
нигер
буркина-фасо
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758730047_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_dfa000b81107e6a515a9a028131e4f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, буркина-фасо, мали, абдулай диоп, эковас
Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Абдулай Диоп, ЭКОВАС
Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле

Глава МИД Мали Диоп: русский язык поможет развитию отношений Сахеля и России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАбдулай Диоп
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Абдулай Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией и Альянсом государств Сахеля (АГС), заявил РИА Новости Абдулай Диоп, министр иностранных дел Республики Мали.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский язык в качестве рабочего также будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами и углублению взаимопонимания. Мы искренне приветствуем и поощряем такие инициативы", - заявил глава МИД Мали РИА Новости.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Глава МИД Мали объяснил введение налога на импорт в странах Сахеля
04:22
"Если это помогает укреплять взаимопонимание, расширять торговые и культурные связи между нашими странами, то это позволит как российскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и совместно трудиться во имя установления мира во всём мире", - подытожил дипломат.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Вчера, 07:23
 
НигерБуркина-ФасоМалиАбдулай ДиопЭКОВАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала