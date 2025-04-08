https://ria.ru/20250408/mali-2009933144.html

Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле

Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле - РИА Новости, 08.04.2025

Глава МИД Мали поддержал введение русского языка как рабочего в Сахеле

Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:28:00+03:00

2025-04-08T05:28:00+03:00

2025-04-08T05:28:00+03:00

нигер

буркина-фасо

мали

абдулай диоп

эковас

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мали поддерживает введение русского языка в качестве рабочего для усиления сотрудничества, углубления взаимопонимания и укрепления общих ценностей между Россией и Альянсом государств Сахеля (АГС), заявил РИА Новости Абдулай Диоп, министр иностранных дел Республики Мали. "Мы поддерживаем все усилия, направленные на освоение других языков. Например, русский язык в качестве рабочего также будет способствовать развитию отношений между Россией и нашими странами и углублению взаимопонимания. Мы искренне приветствуем и поощряем такие инициативы", - заявил глава МИД Мали РИА Новости. "Если это помогает укреплять взаимопонимание, расширять торговые и культурные связи между нашими странами, то это позволит как российскому народу, так и народам АГС разделять общие ценности и совместно трудиться во имя установления мира во всём мире", - подытожил дипломат. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250408/mali-2009931245.html

https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

нигер

буркина-фасо

мали

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нигер, буркина-фасо, мали, абдулай диоп, эковас