https://ria.ru/20250408/mali-2009931245.html
Глава МИД Мали объяснил введение налога на импорт в странах Сахеля
Глава МИД Мали объяснил введение налога на импорт в странах Сахеля - РИА Новости, 08.04.2025
Глава МИД Мали объяснил введение налога на импорт в странах Сахеля
Налог на импорт в АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) введен для финансирования структур и проектов, без иностранных партнеров РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:22:00+03:00
2025-04-08T04:22:00+03:00
2025-04-08T04:22:00+03:00
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мали
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абдулай диоп
сергей лавров
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Налог на импорт в АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) введен для финансирования структур и проектов, без иностранных партнеров и иностранного диктата, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. Недавно три страны Сахеля ввели 0,5%-ную пошлину на импортируемые из третьих стран товары, чтобы использовать полученные средства для финансирования деятельности органов АГС. "Этот налог является частью видения глав наших государств, направленного на обеспечение того, чтобы структуры и организации, которые мы создаем, не нуждались в финансировании от внешних партнеров, что в конечном итоге позволяет им контролировать наши организации и диктовать свою повестку дня", - сказал министр. "Это не означает, что АГС как структура не должна будет работать с партнерами в отношении финансирования определенных проектов, но мы будем делать это таким образом, чтобы не зависеть от этого внешнего финансирования и, в частности, не позволять этому финансированию уполномочивать других участников брать под контроль наше устройство", - отметил он. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732257.html
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
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сахель , мали, нигер, абдулай диоп, сергей лавров
Сахель , Мали, Нигер, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Глава МИД Мали объяснил введение налога на импорт в странах Сахеля
Глава МИД Мали Диоп: налог на импорт в АГС введен для финансирования проектов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Налог на импорт в АГС (Альянс государств Сахеля, включающий Мали, Нигер и Буркина-Фасо) введен для финансирования структур и проектов, без иностранных партнеров и иностранного диктата, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
Недавно три страны Сахеля
ввели 0,5%-ную пошлину на импортируемые из третьих стран товары, чтобы использовать полученные средства для финансирования деятельности органов АГС.
"Этот налог является частью видения глав наших государств, направленного на обеспечение того, чтобы структуры и организации, которые мы создаем, не нуждались в финансировании от внешних партнеров, что в конечном итоге позволяет им контролировать наши организации и диктовать свою повестку дня", - сказал министр.
"Это не означает, что АГС как структура не должна будет работать с партнерами в отношении финансирования определенных проектов, но мы будем делать это таким образом, чтобы не зависеть от этого внешнего финансирования и, в частности, не позволять этому финансированию уполномочивать других участников брать под контроль наше устройство", - отметил он.
Министры иностранных дел Мали
, Буркина-Фасо
и Нигера
посетили Москву
по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова
в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией
. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.