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Макрон намерен добиться отмены американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
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19:59 08.04.2025 (обновлено: 20:00 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/makron-2010110592.html
Макрон намерен добиться отмены американских пошлин
Макрон намерен добиться отмены американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
Макрон намерен добиться отмены американских пошлин
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп отменил свое решение о введении таможенных пошлин. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:59:00+03:00
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сша
франция
египет
дональд трамп
эммануэль макрон
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп отменил свое решение о введении таможенных пошлин. "Цель - добиться ситуации, когда президент Трамп отменит свое решение. Если это означает необходимость объяснять, что мы готовы отреагировать, нам придется взять на себя ответственность за это", - цитирует его слова на полях визита в Египет агентство Франс Пресс. Макрон при этом добавил, что "Европа никогда не хотела хаоса". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html
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сша, франция, египет, дональд трамп, эммануэль макрон, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Египет, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Макрон намерен добиться отмены американских пошлин

Макрон заявил о намерении добиться отмены Трампом решения о введении пошлин

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп отменил свое решение о введении таможенных пошлин.
"Цель - добиться ситуации, когда президент Трамп отменит свое решение. Если это означает необходимость объяснять, что мы готовы отреагировать, нам придется взять на себя ответственность за это", - цитирует его слова на полях визита в Египет агентство Франс Пресс.
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Макрон при этом добавил, что "Европа никогда не хотела хаоса".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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СШАФранцияЕгипетДональд ТрампЭммануэль МакронВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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