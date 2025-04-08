https://ria.ru/20250408/makron-2010110592.html

Макрон намерен добиться отмены американских пошлин

Макрон намерен добиться отмены американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025

Макрон намерен добиться отмены американских пошлин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп отменил свое решение о введении таможенных пошлин. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:59:00+03:00

2025-04-08T19:59:00+03:00

2025-04-08T20:00:00+03:00

сша

франция

египет

дональд трамп

эммануэль макрон

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп отменил свое решение о введении таможенных пошлин. "Цель - добиться ситуации, когда президент Трамп отменит свое решение. Если это означает необходимость объяснять, что мы готовы отреагировать, нам придется взять на себя ответственность за это", - цитирует его слова на полях визита в Египет агентство Франс Пресс. Макрон при этом добавил, что "Европа никогда не хотела хаоса". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html

https://ria.ru/20250405/frantsija-2009526719.html

сша

франция

египет

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сша, франция, египет, дональд трамп, эммануэль макрон, введение трампом пошлин на импорт, в мире