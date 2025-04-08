https://ria.ru/20250408/makeev-2009981301.html
Макеев: ПСБ сформировал в новых субъектах полноценную финансовую экосистему
Макеев: ПСБ сформировал в новых субъектах полноценную финансовую экосистему - РИА Новости, 08.04.2025
Макеев: ПСБ сформировал в новых субъектах полноценную финансовую экосистему
ПСБ сформировал в новых субъектах РФ полноценную финансовую экосистему; там, в частности, уже открыто около 500 отделений банка, установлено 3,2 тысячи... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:51:00+03:00
2025-04-08T11:51:00+03:00
2025-04-08T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ПСБ сформировал в новых субъектах РФ полноценную финансовую экосистему; там, в частности, уже открыто около 500 отделений банка, установлено 3,2 тысячи банкоматов и 67 тысяч эквайринговых терминалов, сообщил заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев на форуме "Интеграция-2025", который прошел в Ростове-на-Дону. По его данным, ПСБ оформил жителям новых регионов 4,2 миллиона банковских карт, открыл 113 тысяч расчетных счетов для бизнеса. "Мы наблюдаем выраженный спрос на кредитные продукты со стороны наших клиентов. Сейчас объем портфеля ПСБ составляет 72 миллиарда рублей, из которых 42 миллиарда рублей – средства, выданные физическим лицам, и 30 миллиарда рублей – обязательства юридических лиц, в том числе с использованием мер государственной поддержки и участием институтов развития", – привели в ПСБ слова Макеева. Особое внимание в ходе дискуссий на форуме было уделено вопросам доступности кредитования, реализации государственной политики по восстановлению экономики новых субъектов и необходимости комплексного подхода к их интеграции в экономику страны, отметили в банке.
https://ria.ru/20250402/psb-2008945712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, псб (банк псб), банки
Россия, Ростов-на-Дону, ПСБ (Банк ПСБ), Банки
Макеев: ПСБ сформировал в новых субъектах полноценную финансовую экосистему
Банк ПСБ открыл в новых субъектах 500 своих отделений
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ПСБ сформировал в новых субъектах РФ полноценную финансовую экосистему; там, в частности, уже открыто около 500 отделений банка, установлено 3,2 тысячи банкоматов и 67 тысяч эквайринговых терминалов, сообщил заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев на форуме "Интеграция-2025", который прошел в Ростове-на-Дону.
По его данным, ПСБ оформил жителям новых регионов 4,2 миллиона банковских карт, открыл 113 тысяч расчетных счетов для бизнеса.
"Мы наблюдаем выраженный спрос на кредитные продукты со стороны наших клиентов. Сейчас объем портфеля ПСБ составляет 72 миллиарда рублей, из которых 42 миллиарда рублей – средства, выданные физическим лицам, и 30 миллиарда рублей – обязательства юридических лиц, в том числе с использованием мер государственной поддержки и участием институтов развития", – привели в ПСБ
слова Макеева.
Особое внимание в ходе дискуссий на форуме было уделено вопросам доступности кредитования, реализации государственной политики по восстановлению экономики новых субъектов и необходимости комплексного подхода к их интеграции в экономику страны, отметили в банке.