https://ria.ru/20250408/magaletskiy-2010083818.html
Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов
Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов
Украинский предприниматель Олег Магалецкий* внесен в России в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:35:00+03:00
2025-04-08T17:35:00+03:00
2025-04-08T17:35:00+03:00
россия
житомир
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский предприниматель Олег Магалецкий* внесен в России в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица... Магалецкий Олег Владимирович, 26.08.1989 г.р. , г. Житомир Украинской ССР", - указано в перечне.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, житомир, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, происшествия
Россия, Житомир, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Украина, Происшествия
Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Магалецкого в перечень террористов