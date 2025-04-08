https://ria.ru/20250408/magaletskiy-2010083818.html

Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов

Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025

Украинского бизнесмена внесли в список террористов и экстремистов

Украинский предприниматель Олег Магалецкий* внесен в России в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:35:00+03:00

2025-04-08T17:35:00+03:00

2025-04-08T17:35:00+03:00

россия

житомир

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинский предприниматель Олег Магалецкий* внесен в России в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица... Магалецкий Олег Владимирович, 26.08.1989 г.р. , г. Житомир Украинской ССР", - указано в перечне.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250408/shtepa-2010080970.html

россия

житомир

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, житомир, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, происшествия