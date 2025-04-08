https://ria.ru/20250408/lokalizatsiya-2009991133.html

Shacman готовит проект локализации производства в России

Shacman готовит проект локализации производства в России - РИА Новости, 08.04.2025

Shacman готовит проект локализации производства в России

Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:19:00+03:00

2025-04-08T12:19:00+03:00

2025-04-08T13:43:00+03:00

экономика

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998660792_0:143:2988:1824_1920x0_80_0_0_29e2fa2b73dcdbcc51bf19f2adaf6d30.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания."ООО "Шакман Моторс" и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации", — говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай