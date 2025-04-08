https://ria.ru/20250408/lokalizatsiya-2009991133.html
Shacman готовит проект локализации производства в России
Shacman готовит проект локализации производства в России - РИА Новости, 08.04.2025
Shacman готовит проект локализации производства в России
Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:19:00+03:00
2025-04-08T12:19:00+03:00
2025-04-08T13:43:00+03:00
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания."ООО "Шакман Моторс" и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации", — говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай
Shacman готовит проект локализации производства в России
Представитель Shacman готовит проект локализации производства техники в России