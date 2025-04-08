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Shacman готовит проект локализации производства в России - РИА Новости, 08.04.2025
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12:19 08.04.2025 (обновлено: 13:43 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/lokalizatsiya-2009991133.html
Shacman готовит проект локализации производства в России
Shacman готовит проект локализации производства в России - РИА Новости, 08.04.2025
Shacman готовит проект локализации производства в России
Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:19:00+03:00
2025-04-08T13:43:00+03:00
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания."ООО "Шакман Моторс" и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации", — говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции.
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экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Shacman готовит проект локализации производства в России

Представитель Shacman готовит проект локализации производства техники в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили Shacman
Грузовые автомобили Shacman - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Грузовые автомобили Shacman. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель китайского Shacman в России — ООО "Шакман Моторс" — готовит проект локализации производства на территории России, сообщила компания.
"ООО "Шакман Моторс" и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации", — говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции.
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