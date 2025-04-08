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Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе
Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе - РИА Новости, 08.04.2025
Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе
Попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом наблюдаются на Западе, где также оправдываются нацистские преступления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:35:00+03:00
2025-04-08T12:35:00+03:00
2025-04-08T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом наблюдаются на Западе, где также оправдываются нацистские преступления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне. Сознательно принижается роль нашей страны в разгроме (Адольфа) Гитлера, оправдываются кровавые преступления нацистов", - сказал он, выступая в МИД России. Министр добавил, что на Западе подрывается сам принцип объявления вне закона нацизма.
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
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россия, ссср, сергей лавров
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Сергей Лавров
Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе
Лавров: на Западе принижается роль СССР в Победе и оправдываются нацисты