https://ria.ru/20250408/lavrov-2009994046.html

Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе

Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе - РИА Новости, 08.04.2025

Лавров заявил о попытках Запада принизить роль СССР в Победе

Попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом наблюдаются на Западе, где также оправдываются нацистские преступления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:35:00+03:00

2025-04-08T12:35:00+03:00

2025-04-08T12:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ссср

сергей лавров

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом наблюдаются на Западе, где также оправдываются нацистские преступления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне. Сознательно принижается роль нашей страны в разгроме (Адольфа) Гитлера, оправдываются кровавые преступления нацистов", - сказал он, выступая в МИД России. Министр добавил, что на Западе подрывается сам принцип объявления вне закона нацизма.

https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html

россия

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2025

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россия, ссср, сергей лавров