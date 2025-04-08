https://ria.ru/20250408/laos-2010042212.html

Россия планирует построить православный храм в Лаосе

Россия планирует построить православный храм в Лаосе - РИА Новости, 08.04.2025

Россия планирует построить православный храм в Лаосе

Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:21:00+03:00

2025-04-08T15:21:00+03:00

2025-04-08T15:21:00+03:00

религия

лаос

вьентьян (город)

россия

александр радьков

александр невский

русская православная церковь

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010039531_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_90308010592d705503c7120a2b8cd4a3.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. Ранее министерство внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций, выпустило документ о том, что первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма. Радьков сказал, что сейчас во Вьентьяне есть домовой храм, где регулярно проходят богослужения. "Посетителями службы являются сотрудники российского посольства, туристы. Храм стал жить своей жизнью, батюшка у нас работает на постоянной основе", - поделился он. "Сейчас домовая церковь арендуется… В планах - подобрать соответствующий участок земли и построить уже капитальное здание по всем канонам Русской православной церкви", - отметил Радьков, подчеркнув, что она не будет располагаться на территории посольства. Он поблагодарил власти Лаоса за то, с каким вниманием и пониманием они отнеслись к "чаяниям и заботам" российской стороны. Документ о разрешении прихода был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства Россотрудничества в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны.

https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html

https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html

лаос

вьентьян (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лаос, вьентьян (город), россия, александр радьков, александр невский, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)