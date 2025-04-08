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Россия планирует построить православный храм в Лаосе - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
15:21 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/laos-2010042212.html
Россия планирует построить православный храм в Лаосе
Россия планирует построить православный храм в Лаосе - РИА Новости, 08.04.2025
Россия планирует построить православный храм в Лаосе
Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:21:00+03:00
2025-04-08T15:21:00+03:00
религия
лаос
вьентьян (город)
россия
александр радьков
александр невский
русская православная церковь
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков. Ранее министерство внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций, выпустило документ о том, что первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма. Радьков сказал, что сейчас во Вьентьяне есть домовой храм, где регулярно проходят богослужения. "Посетителями службы являются сотрудники российского посольства, туристы. Храм стал жить своей жизнью, батюшка у нас работает на постоянной основе", - поделился он. "Сейчас домовая церковь арендуется… В планах - подобрать соответствующий участок земли и построить уже капитальное здание по всем канонам Русской православной церкви", - отметил Радьков, подчеркнув, что она не будет располагаться на территории посольства. Он поблагодарил власти Лаоса за то, с каким вниманием и пониманием они отнеслись к "чаяниям и заботам" российской стороны. Документ о разрешении прихода был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства Россотрудничества в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны.
https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html
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лаос
вьентьян (город)
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лаос, вьентьян (город), россия, александр радьков, александр невский, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Религия, Лаос, Вьентьян (город), Россия, Александр Радьков, Александр Невский, Русская православная церковь, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россия планирует построить православный храм в Лаосе

Русский дом во Вьентьяне: РФ планирует построить православный храм в Лаосе

© Фото : официальный сайт РПЦБогослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
Богослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : официальный сайт РПЦ
Богослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков.
Ранее министерство внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций, выпустило документ о том, что первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма.
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Радьков сказал, что сейчас во Вьентьяне есть домовой храм, где регулярно проходят богослужения. "Посетителями службы являются сотрудники российского посольства, туристы. Храм стал жить своей жизнью, батюшка у нас работает на постоянной основе", - поделился он.
«
"Сейчас домовая церковь арендуется… В планах - подобрать соответствующий участок земли и построить уже капитальное здание по всем канонам Русской православной церкви", - отметил Радьков, подчеркнув, что она не будет располагаться на территории посольства.
Он поблагодарил власти Лаоса за то, с каким вниманием и пониманием они отнеслись к "чаяниям и заботам" российской стороны.
Документ о разрешении прихода был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства Россотрудничества в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами
3 марта, 20:02
 
РелигияЛаосВьентьян (город)РоссияАлександр РадьковАлександр НевскийРусская православная церковьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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