Россия планирует построить православный храм в Лаосе
Русский дом во Вьентьяне: РФ планирует построить православный храм в Лаосе
© Фото : официальный сайт РПЦБогослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
Богослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия планирует построить православный храм в Лаосе, заявил РИА Новости глава Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков.
Ранее министерство внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций, выпустило документ о том, что первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма.
Радьков сказал, что сейчас во Вьентьяне есть домовой храм, где регулярно проходят богослужения. "Посетителями службы являются сотрудники российского посольства, туристы. Храм стал жить своей жизнью, батюшка у нас работает на постоянной основе", - поделился он.
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"Сейчас домовая церковь арендуется… В планах - подобрать соответствующий участок земли и построить уже капитальное здание по всем канонам Русской православной церкви", - отметил Радьков, подчеркнув, что она не будет располагаться на территории посольства.
Он поблагодарил власти Лаоса за то, с каким вниманием и пониманием они отнеслись к "чаяниям и заботам" российской стороны.
Документ о разрешении прихода был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства Россотрудничества в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны.