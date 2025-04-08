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В Лаосе зарегистрировали первый приход РПЦ - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
15:12 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/laos-2010040601.html
В Лаосе зарегистрировали первый приход РПЦ
В Лаосе зарегистрировали первый приход РПЦ - РИА Новости, 08.04.2025
В Лаосе зарегистрировали первый приход РПЦ
Первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:12:00+03:00
2025-04-08T15:12:00+03:00
религия
русская православная церковь
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
лаос
россия
вьентьян (город)
в мире
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БАНГКОК, 8 апр – РИА Новости. Первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма, говорится в документе, выпущенном министерством внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций. Документ был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства "Россотрудничества" в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны. "Разрешить учреждение христианского православного храма в префектуре Вьентьян. Отделу внутренних дел префектуры Вьентьян и комитету Фронта национального строительства Лаоса по префектуре Вьентьян обеспечить исполнение настоящего решения", - говорится в разрешительном документе МВД, скрепленном печатью министра внутренних дел и подписью генерального директора департамента национальностей и религий МВД Лаоса. "Полученное сегодня разрешение – это очень большое и важное событие для православных верующих, живущих в Лаосе. Этот документ выводит наш приход и Русскую православную церковь в правовое поле Лаоса для дальнейших действий по укреплению православия в этой стране", - сказал РИА Новости в понедельник настоятель прихода отец Дмитрий (Лаврентьев).
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лаос
россия
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русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), лаос, россия, вьентьян (город), в мире
Религия, Русская православная церковь, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Лаос, Россия, Вьентьян (город), В мире
В Лаосе зарегистрировали первый приход РПЦ

В Лаосе официально зарегистрировали первый в истории приход РПЦ

© Фото : официальный сайт РПЦБогослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
Богослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : официальный сайт РПЦ
Богослужение в домовом храме прихода благоверного князя Александра Невского во Вьентьяне
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БАНГКОК, 8 апр – РИА Новости. Первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма, говорится в документе, выпущенном министерством внутренних дел Лаоса, которое отвечает в стране за регистрацию религиозных организаций.
Документ был во вторник торжественно вручен в столице Лаоса настоятелю прихода Святого благоверного великого князя Александра Невского во Вьентьяне священнику Дмитрию Лаврентьеву, главе представительства "Россотрудничества" в Лаосе Александру Радькову и представителям посольства РФ. С лаосской стороны в церемонии участвовали руководители департамента религий Фронта национального строительства Лаоса и департамента по делам национальностей и религий МВД страны.
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"Разрешить учреждение христианского православного храма в префектуре Вьентьян. Отделу внутренних дел префектуры Вьентьян и комитету Фронта национального строительства Лаоса по префектуре Вьентьян обеспечить исполнение настоящего решения", - говорится в разрешительном документе МВД, скрепленном печатью министра внутренних дел и подписью генерального директора департамента национальностей и религий МВД Лаоса.
"Полученное сегодня разрешение – это очень большое и важное событие для православных верующих, живущих в Лаосе. Этот документ выводит наш приход и Русскую православную церковь в правовое поле Лаоса для дальнейших действий по укреплению православия в этой стране", - сказал РИА Новости в понедельник настоятель прихода отец Дмитрий (Лаврентьев).
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РелигияРусская православная церковьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЛаосРоссияВьентьян (город)В мире
 
 
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