https://ria.ru/20250408/kurskaya-2009972668.html

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Курской области

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от украинских атак мирных жителей из села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:26:00+03:00

2025-04-08T11:26:00+03:00

2025-04-08T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от украинских атак мирных жителей из села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему, сообщили РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". "Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел", – рассказали в группировке "Север". Видео с погибшими гражданскими оказалось в распоряжении РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тела мирных жителей села Гуево в Курской области, погибших от атак ВСУ ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от атак ВСУ мирных жителей села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему, сообщили РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-08T11:26 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, происшествия