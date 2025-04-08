https://ria.ru/20250408/korabl-2009934634.html

Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений

Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений - РИА Новости, 08.04.2025

Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений

Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) условно уничтожил "вражескую" подлодку в ходе учения в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:03:00+03:00

2025-04-08T06:03:00+03:00

2025-04-08T06:03:00+03:00

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) условно уничтожил "вражескую" подлодку в ходе учения в Японском море, сообщает ТОФ. Отмечается, что учение по отработке комплекса противолодочных задач малый противолодочный корабль (МПК) "Советская Гавань" провел в морском полигоне залива Петра Великого. "Экипаж МПК в ходе учения в назначенном районе провел поисковые действия подводной лодки условного противника, а после обнаружения объекта выполнил элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа "вражеская" подлодка была условно уничтожена противолодочным оружием", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения моряки также успешно отработали боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней. Огонь велся из штатных артиллерийских установок АК-176 и АК-630М.

https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html

японское море

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии