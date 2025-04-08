Рейтинг@Mail.ru
Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/korabl-2009934634.html
Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений
Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений - РИА Новости, 08.04.2025
Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений
Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) условно уничтожил "вражескую" подлодку в ходе учения в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:03:00+03:00
2025-04-08T06:03:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/67/1499896746_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_4b692b944946902412e7b930b996c8f7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) условно уничтожил "вражескую" подлодку в ходе учения в Японском море, сообщает ТОФ. Отмечается, что учение по отработке комплекса противолодочных задач малый противолодочный корабль (МПК) "Советская Гавань" провел в морском полигоне залива Петра Великого. "Экипаж МПК в ходе учения в назначенном районе провел поисковые действия подводной лодки условного противника, а после обнаружения объекта выполнил элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа "вражеская" подлодка была условно уничтожена противолодочным оружием", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения моряки также успешно отработали боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней. Огонь велся из штатных артиллерийских установок АК-176 и АК-630М.
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/67/1499896746_0:0:2675:2007_1920x0_80_0_0_72bcb7dcfed291d6c33be1e6674697c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Противолодочный корабль ТОФ "уничтожил" противника в ходе учений

Противолодочный корабль ТОФ уничтожил условного противника в Японском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота РФ
Корабли Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Корабли Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Противолодочный корабль "Советская Гавань" Тихоокеанского флота (ТОФ) условно уничтожил "вражескую" подлодку в ходе учения в Японском море, сообщает ТОФ.
Отмечается, что учение по отработке комплекса противолодочных задач малый противолодочный корабль (МПК) "Советская Гавань" провел в морском полигоне залива Петра Великого.
"Экипаж МПК в ходе учения в назначенном районе провел поисковые действия подводной лодки условного противника, а после обнаружения объекта выполнил элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа "вражеская" подлодка была условно уничтожена противолодочным оружием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения моряки также успешно отработали боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней. Огонь велся из штатных артиллерийских установок АК-176 и АК-630М.
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Подлодка ТОФ "Уфа" запустила "Калибры" во время учений
26 марта, 05:22
 
БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала