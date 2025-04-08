https://ria.ru/20250408/kongress-2010021279.html

В Конгрессе заявили о возможности отменить пошлины, введенные Трампом

В Конгрессе заявили о возможности отменить пошлины, введенные Трампом - РИА Новости, 08.04.2025

В Конгрессе заявили о возможности отменить пошлины, введенные Трампом

Конгресс США имеет право принять резолюцию, которая снимет с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, позволяющие ему вводить пошлины на импорт... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:55:00+03:00

2025-04-08T13:55:00+03:00

2025-04-08T14:07:00+03:00

сша

массачусетс

дональд трамп

элизабет уоррен

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Конгресс США имеет право принять резолюцию, которая снимет с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, позволяющие ему вводить пошлины на импорт из других стран, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Как заявила политик, впервые в истории США столкнулись с ситуацией, когда "один человек разрушает целый фондовый рынок". "Конгресс обладает полномочиями остановить этот хаос прямо сейчас... Мы прямо сейчас можем выдвинуть резолюцию, которая отменит чрезвычайные полномочия, которыми Трамп пользуется для введения этих пошлин", - сказала Уоррен в видео, выложенном на ее странице в соцсети X. Как отметила сенатор, для принятия резолюции необходимо, чтобы республиканцы в конгрессе присоединились к демократам, собрав таким образом необходимое число голосов. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

сша

массачусетс

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сша, массачусетс, дональд трамп, элизабет уоррен, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире