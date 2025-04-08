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Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы для защиты треков - РИА Новости, 08.04.2025
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06:33 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kompozitor-2009936484.html
Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы для защиты треков
Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы для защиты треков - РИА Новости, 08.04.2025
Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы для защиты треков
Советский и российский композитор Алексей Рыбников подал в суд на YouTube, Apple Music, "МТС Музыку", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыку" с требованием... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:33:00+03:00
2025-04-08T06:33:00+03:00
технологии
алексей рыбников
яндекс.музыка
мтс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советский и российский композитор Алексей Рыбников подал в суд на YouTube, Apple Music, "МТС Музыку", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыку" с требованием защитить его многочисленные музыкальные произведения, изъяв их с платформ, узнали РИА Новости, ознакомившись с рядом судебных документов. Шесть исков направлены на защиту исключительных прав на музыкальные произведения автора Рыбникова на данных платформах. При этом ещё до решения по заявлениям композитор попросил суд прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права, фактически это значит ограничение доступа к трекам. Прошение было удовлетворено. Теперь, например, в "Яндекс Музыке" нельзя найти темы из телефильма "Тот самый Мюнхгаузен", в "Звуке" нет песни "Бу-ра-ти-но!", из "ВКонтакте" пропали композиции из художественного фильма "Усатый нянь". Досудебное решение исполнили также "МТС Музыка" и Apple Music. Неизвестно, ограничил ли YouTube по требованию суда доступ к песням для россиян, но с иностранного IP-адреса ссылки открываются. Всего же в исках речь идет о сотнях произведений из фильмов, мультипликации, рок-опер, аудиокниг и т.д. В судебных документах не раскрывается причина, по которой автор пожелал ограничить доступ к своим произведениям. В то же время, в настоящий момент почти все иски либо возвращены составителю, либо оставлены без движения в связи с допущенными помарками – где-то не приложен оригинал документа об оплате госпошлины в размере 3000 рублей, где-то не указаны дата и место рождения истца, а также данные представителя, подписавшего исковое заявление. Тем не менее, у заявителя есть возможность исправить недостатки и добиться разбирательства по существу.
https://ria.ru/20250316/velichkovskij-2005276387.html
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технологии, алексей рыбников, яндекс.музыка, мтс, youtube
Технологии, Алексей Рыбников, Яндекс.Музыка, МТС, YouTube
Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы для защиты треков

Композитор Рыбников хочет изъять свои произведения со всех популярных платформ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлексей Рыбников
Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Рыбников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советский и российский композитор Алексей Рыбников подал в суд на YouTube, Apple Music, "МТС Музыку", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыку" с требованием защитить его многочисленные музыкальные произведения, изъяв их с платформ, узнали РИА Новости, ознакомившись с рядом судебных документов.
Шесть исков направлены на защиту исключительных прав на музыкальные произведения автора Рыбникова на данных платформах. При этом ещё до решения по заявлениям композитор попросил суд прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права, фактически это значит ограничение доступа к трекам. Прошение было удовлетворено.
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Теперь, например, в "Яндекс Музыке" нельзя найти темы из телефильма "Тот самый Мюнхгаузен", в "Звуке" нет песни "Бу-ра-ти-но!", из "ВКонтакте" пропали композиции из художественного фильма "Усатый нянь". Досудебное решение исполнили также "МТС Музыка" и Apple Music. Неизвестно, ограничил ли YouTube по требованию суда доступ к песням для россиян, но с иностранного IP-адреса ссылки открываются.
Всего же в исках речь идет о сотнях произведений из фильмов, мультипликации, рок-опер, аудиокниг и т.д. В судебных документах не раскрывается причина, по которой автор пожелал ограничить доступ к своим произведениям.
В то же время, в настоящий момент почти все иски либо возвращены составителю, либо оставлены без движения в связи с допущенными помарками – где-то не приложен оригинал документа об оплате госпошлины в размере 3000 рублей, где-то не указаны дата и место рождения истца, а также данные представителя, подписавшего исковое заявление. Тем не менее, у заявителя есть возможность исправить недостатки и добиться разбирательства по существу.
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