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WSJ: большинство компаний в США хотят сохранять взаимодействие с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025
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14:49 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kompanii-2010036004.html
WSJ: большинство компаний в США хотят сохранять взаимодействие с Китаем
WSJ: большинство компаний в США хотят сохранять взаимодействие с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025
WSJ: большинство компаний в США хотят сохранять взаимодействие с Китаем
Многие компании в США намерены продолжать поддерживать или увеличивать взаимодействие с Китаем, несмотря на напряженность в отношениях двух стран, пишет газета... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:49:00+03:00
2025-04-08T14:49:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многие компании в США намерены продолжать поддерживать или увеличивать взаимодействие с Китаем, несмотря на напряженность в отношениях двух стран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на проведенное фондом торговой палаты США исследование. "Многие из примерно 200 опрошенных американских компаний за прошедшие два года планируют сохранять или наращивать свои связи с Китаем", - говорится в сообщении издания. Согласно исследованию, около 70% из примерно 40 членов торговой палаты США намерены сохранять или наращивать взаимодействие с КНР или внутри страны. Поступать таким же образом намерены свыше 60% компаний, входящих в Ассоциацию корпоративных юрисконсультов в США. Кроме того, многие компании считают Китай главным приоритетом деятельности. Тем не менее, некоторые выражают озабоченность из-за возможных проверок или других мер со стороны властей Китая, однако не отказываются от планов по поддержанию связей. Однако отмечается, что исследование проводилось до объявления новых пошлин США, в том числе в отношении Китая. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
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сша
китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), В мире
WSJ: большинство компаний в США хотят сохранять взаимодействие с Китаем

WSJ: многие американские компании намерены поддерживать связи с Китаем

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многие компании в США намерены продолжать поддерживать или увеличивать взаимодействие с Китаем, несмотря на напряженность в отношениях двух стран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на проведенное фондом торговой палаты США исследование.
"Многие из примерно 200 опрошенных американских компаний за прошедшие два года планируют сохранять или наращивать свои связи с Китаем", - говорится в сообщении издания.
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Вчера, 08:00
Согласно исследованию, около 70% из примерно 40 членов торговой палаты США намерены сохранять или наращивать взаимодействие с КНР или внутри страны. Поступать таким же образом намерены свыше 60% компаний, входящих в Ассоциацию корпоративных юрисконсультов в США.
Кроме того, многие компании считают Китай главным приоритетом деятельности. Тем не менее, некоторые выражают озабоченность из-за возможных проверок или других мер со стороны властей Китая, однако не отказываются от планов по поддержанию связей.
Однако отмечается, что исследование проводилось до объявления новых пошлин США, в том числе в отношении Китая.
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3 апреля, 10:30
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Китай призвал США отменить пошлины
3 апреля, 05:34
 
СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)В мире
 
 
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