https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин

Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025

Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин

Китай инициировал консультации с США в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации из-за новых пошлин Вашингтона, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:11:00+03:00

2025-04-08T16:11:00+03:00

2025-04-08T16:55:00+03:00

дональд трамп

сша

китай

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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скотт бессент

экономика

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ЖЕНЕВА, 8 апр — РИА Новости. Китай инициировал консультации с США в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации из-за новых пошлин Вашингтона, говорится в заявлении на сайте ВТО."Китай запросил консультации в ВТО по спору с США относительно мер Соединенных Штатов, которые, по его словам, вводят с 5 апреля дополнительную пошлину в размере десяти процентов на импорт из всех торговых партнеров и дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля. Этот запрос был распространен среди членов ВТО 8 апреля", — указано в документе.Госсовет КНР в субботу сообщил о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.Глава Белого дома Дональд Трамп накануне пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.Орган ВТО по разрешению споров — платформа, созданная членами организации для обсуждения разногласий между ее участниками. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение года представили свое мнение. Оно не является обязательным. Решение комиссии теоретически можно оспорить в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года его заблокировали Штаты, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа. Он не функционирует с декабря 2019-го и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены Всемирной торговой организации договорились восстановить работу системы.Новые американские пошлиныВечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных тарифов на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250408/minfin-2010047605.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009722722.html

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

сша

китай

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дональд трамп, сша, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире, скотт бессент, экономика