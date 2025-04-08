https://ria.ru/20250408/kitay-2009939332.html
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол - РИА Новости, 08.04.2025
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол
Китай будет углублять сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:39:00+03:00
2025-04-08T07:39:00+03:00
2025-04-08T07:39:00+03:00
технологии
китай
россия
чжан ханьхуэй
артур люкманов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Китай будет углублять сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Одновременно с постоянным укреплением управления своим киберпространством Китай будет активно работать над углублением сотрудничества в области кибербезопасности со всеми странами мира, включая Россию", - отметил он. По словам дипломата, Китай стремится создать многостороннюю, демократическую и прозрачную глобальную систему управления интернетом, чтобы вместе с другими странами создать сообщество единой судьбы в киберпространстве и сделать так, чтобы интернет приносил еще больше пользы народам разных стран мира. "Китай последовательно выступает за то, чтобы киберпространство не становилось новой ареной для соперничества держав, а стало новой сферой для сотрудничества разных стран. Кибербезопасность — это общий вызов для всех стран, защита международного порядка в киберпространстве, а также поддержание кибербезопасности и мира в киберпространстве является общей ответственностью международного сообщества", - заключил Чжан Ханьхуэй. Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов заявил в интервью РИА Новости, что Китай является главным единомышленником России в области международной информационной безопасности, а подходы двух стран в этой сфере максимально близки.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009929364.html
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технологии, китай, россия, чжан ханьхуэй, артур люкманов
Технологии, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Артур Люкманов
Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности, заявил посол
Посол Чжан Ханьхуэй: Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности