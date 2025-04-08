https://ria.ru/20250408/kitay-2009936877.html

Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая

Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.04.2025

Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая

Сотрудничество с Китаем в рамках производственных цепочек может вывести Россию на весь рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:47:00+03:00

2025-04-08T06:47:00+03:00

2025-04-08T06:47:00+03:00

экономика

россия

китай

дальний восток

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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем в рамках производственных цепочек может вывести Россию на весь рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила РИА Новости директор Института изучения России и Евразии Восточно-Китайского педагогического университета Цюй Вэньи. "Объем торговли между нашими двумя странами в прошлом году превысил 240 миллиардов долларов. Я думаю, что наше торгово-экономическое сотрудничество постоянно растет на протяжении многих лет. Конечно, это связано с тем, что между нашими странами существует хорошее политическое взаимное доверие, и обе страны являются экономическими державами. Я думаю, что в будущем есть еще большой потенциал", - сказала она РИА Новости. "Мы - крупные соседние страны, и у нас есть преимущество географической близости, у нас также много взаимодополняемости в экономике, включая то, что мы можем больше сотрудничать в производственных цепочках, в сфере высоких технологий, в сфере услуг, включая гуманитарные обмены, туризм и сотрудничество в сфере образования. Нам еще многое предстоит сделать", - отметила Цюй Вэньи. Говоря о российских поставках в Китай, эксперт подчеркнула, что, "если у России будет больше продукции, которая сможет адаптироваться к китайскому рынку, в дополнение к некоторым основным видам нефтегазовой продукции, у обеих стран появится больше возможностей для роста". "Фактически в последние годы происходит диверсификация (на китайском рынке - ред.), в том числе и в сельском хозяйстве, и мы, на самом деле, много импортируем из России", - уточнила аналитик. По ее мнению, наращивание сотрудничества Китая и России в некоторых промышленных цепочках и производственных процессах поможет российской продукции продвигаться на китайском рынке. "В ходе развития Дальнего Востока Россия на только осваивает ресурсы, но также стремится поддерживать местную перерабатывающую промышленность, и, если она окажется высококонкурентоспособной, то сможет не только удовлетворить потребности российского рынка, но и экспортировать (продукцию – ред.) на китайский рынок", - сказала Цюй Вэньи. По ее словам, "если в будущем на планете будет мир, наше сотрудничество в рамках производственных цепочек может даже вывести Россию на весь рынок Азиатско-Тихоокеанского региона". "Я считаю, что для этого есть возможности, поскольку у России есть свои уникальные преимущества из-за множества природных ресурсов, включая уголь, воду и электричество. Думаю, что в долгосрочной перспективе у России есть свои конкурентные преимущества. Если объединить это с преимуществами Китая, то можно удовлетворить свои ожидания", - пояснила она. Эксперт добавила, что Китай и Россия могут сотрудничать в развитии перерабатывающей промышленности на территории РФ, объединив факторы со сравнительными преимуществами для производства конкурентоспособной продукции, тем самым получив результаты в долгосрочной перспективе. "С одной стороны, (такая продукция - ред.) может удовлетворить внутренний спрос в России, с другой - ее можно использовать в компенсационной торговле с Китаем или даже включить в процесс более крупной производственной цепочки Азиатско-Тихоокеанского экономического кольца. Я думаю, что для этого действительно есть возможности", - заключила она.

https://ria.ru/20250401/glava-2008552394.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008537297.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008339399.html

россия

китай

дальний восток

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экономика, россия, китай, дальний восток