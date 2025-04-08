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Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России - РИА Новости, 08.04.2025
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06:42 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kitay-2009936741.html
Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России
Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России - РИА Новости, 08.04.2025
Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России
США пытались внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему РФ, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:42:00+03:00
2025-04-08T06:42:00+03:00
в мире
технологии
россия
сша
китай
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США пытались внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему РФ, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки. В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды", - отметил он.
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в мире, технологии, россия, сша, китай, чжан ханьхуэй
В мире, Технологии, Россия, США, Китай, Чжан Ханьхуэй
Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России

Чжан Ханьхуэй: США пытались внедрять вредоносные коды в энергосистему России

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США пытались внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему РФ, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки. В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды", - отметил он.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Посол Китая рассказал, кто является основной жертвой кибератак США
04:35
 
В миреТехнологииРоссияСШАКитайЧжан Ханьхуэй
 
 
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