https://ria.ru/20250408/kitay-2009936741.html

Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России

Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России - РИА Новости, 08.04.2025

Посол Китая обвинил США в кибератаках на энергосистему России

США пытались внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему РФ, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:42:00+03:00

2025-04-08T06:42:00+03:00

2025-04-08T06:42:00+03:00

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чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США пытались внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему РФ, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки. В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды", - отметил он.

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