https://ria.ru/20250408/kitay-2009935435.html

Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ

Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025

Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ

Китай выстоял в тяжелые времена в прошлом и сегодня не собирается прогибаться под гегемонию, у Пекина есть богатый опыт противостояния "торговым войнам",... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T06:19:00+03:00

2025-04-08T06:19:00+03:00

2025-04-08T06:19:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай выстоял в тяжелые времена в прошлом и сегодня не собирается прогибаться под гегемонию, у Пекина есть богатый опыт противостояния "торговым войнам", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Авторы статьи отмечают, что Китай - это древняя цивилизация, известная своими традициями этикета и уважения. Газета подчеркивает, что китайский народ ценит искренность и доверие, при этом стойкость перед лицом давления и угроз также является определяющей чертой китайского духа. "Оглядываясь назад на историю, Китай крепко стоял даже во времена нищеты и слабости - тем более он никогда не уступит гегемонии сегодня", - пишут авторы. По словам издания, по сравнению с начатой властями США торговой войны с Китаем в 2017 году, сегодня у КНР гораздо больше способностей противостоять давлению, более богатый опыт в решении проблем, а также всесторонняя подготовка к вызовам. "Китайские промышленная система и технологическая автономия значительно улучшились, внутренний рынок и экономическая структура продолжают оптимизироваться, а многостороннее сотрудничество и торговые партнерства (Китая) стали более разнообразными", - отмечается в статье. Газета подчеркивает, что контрмеры Китая - это не призыв к конфронтации, а декларация защиты справедливости. В статье отмечается, что решительные ответные меры Пекина против ошибочной практики США "не только защищают его собственные интересы, но и активно поддерживают справедливую и свободную мировую торговую систему". "Независимо от того, какое давление будут оказывать США, Китай остается непоколебимым в своем развитии и прогрессе", - резюмируют авторы. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009880865.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик)