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Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025
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06:19 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kitay-2009935435.html
Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ
Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ - РИА Новости, 08.04.2025
Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ
Китай выстоял в тяжелые времена в прошлом и сегодня не собирается прогибаться под гегемонию, у Пекина есть богатый опыт противостояния "торговым войнам",... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:19:00+03:00
2025-04-08T06:19:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай выстоял в тяжелые времена в прошлом и сегодня не собирается прогибаться под гегемонию, у Пекина есть богатый опыт противостояния "торговым войнам", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Авторы статьи отмечают, что Китай - это древняя цивилизация, известная своими традициями этикета и уважения. Газета подчеркивает, что китайский народ ценит искренность и доверие, при этом стойкость перед лицом давления и угроз также является определяющей чертой китайского духа. "Оглядываясь назад на историю, Китай крепко стоял даже во времена нищеты и слабости - тем более он никогда не уступит гегемонии сегодня", - пишут авторы. По словам издания, по сравнению с начатой властями США торговой войны с Китаем в 2017 году, сегодня у КНР гораздо больше способностей противостоять давлению, более богатый опыт в решении проблем, а также всесторонняя подготовка к вызовам. "Китайские промышленная система и технологическая автономия значительно улучшились, внутренний рынок и экономическая структура продолжают оптимизироваться, а многостороннее сотрудничество и торговые партнерства (Китая) стали более разнообразными", - отмечается в статье. Газета подчеркивает, что контрмеры Китая - это не призыв к конфронтации, а декларация защиты справедливости. В статье отмечается, что решительные ответные меры Пекина против ошибочной практики США "не только защищают его собственные интересы, но и активно поддерживают справедливую и свободную мировую торговую систему". "Независимо от того, какое давление будут оказывать США, Китай остается непоколебимым в своем развитии и прогрессе", - резюмируют авторы. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html
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китай
сша
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китай, сша, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик)
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик)
Китай никогда не поддастся давлению гегемонии, отметили СМИ

Global Times: Китай никогда не поддастся давлению гегемонии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай выстоял в тяжелые времена в прошлом и сегодня не собирается прогибаться под гегемонию, у Пекина есть богатый опыт противостояния "торговым войнам", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Авторы статьи отмечают, что Китай - это древняя цивилизация, известная своими традициями этикета и уважения. Газета подчеркивает, что китайский народ ценит искренность и доверие, при этом стойкость перед лицом давления и угроз также является определяющей чертой китайского духа.
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"Оглядываясь назад на историю, Китай крепко стоял даже во времена нищеты и слабости - тем более он никогда не уступит гегемонии сегодня", - пишут авторы.
По словам издания, по сравнению с начатой властями США торговой войны с Китаем в 2017 году, сегодня у КНР гораздо больше способностей противостоять давлению, более богатый опыт в решении проблем, а также всесторонняя подготовка к вызовам.
"Китайские промышленная система и технологическая автономия значительно улучшились, внутренний рынок и экономическая структура продолжают оптимизироваться, а многостороннее сотрудничество и торговые партнерства (Китая) стали более разнообразными", - отмечается в статье.
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Газета подчеркивает, что контрмеры Китая - это не призыв к конфронтации, а декларация защиты справедливости. В статье отмечается, что решительные ответные меры Пекина против ошибочной практики США "не только защищают его собственные интересы, но и активно поддерживают справедливую и свободную мировую торговую систему".
"Независимо от того, какое давление будут оказывать США, Китай остается непоколебимым в своем развитии и прогрессе", - резюмируют авторы.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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КитайСШАПекинДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)
 
 
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