https://ria.ru/20250408/kitay-2009933476.html

Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны

Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны - РИА Новости, 08.04.2025

Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны

Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются укрепить собственную гегемонию в киберпространстве, и сдержать научно-техническое развитие Китая,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:37:00+03:00

2025-04-08T05:37:00+03:00

2025-04-08T05:56:00+03:00

китай

сша

россия

чжан ханьхуэй

huawei technologies

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются укрепить собственную гегемонию в киберпространстве, и сдержать научно-техническое развитие Китая, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "США очерняют Китай с целью укрепления своей гегемонии в киберпространстве и подавления развития китайских сетевых и коммуникационных технологий", - отметил посол. "США раздувают тему "китайской киберугрозы", а их истинная цель — создать атмосферу тревоги в международном сообществе, чтобы обосновать увеличение бюджета на кибербезопасность и оправдать проведение наступательных киберопераций, постоянно укрепляя свой полный контроль над глобальным киберпространством. После раздувания информации о (хакерской группировке – ред.) "Вольт Тайфун" в заявке правительства США на 2025 финансовый год было объявлено, что расходы на кибербезопасность гражданских административных департаментов и агентств достигли рекордных 13 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2024 финансовом году", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что США очерняют и китайское сетевое и телекоммуникационное оборудование не потому, что оно небезопасно, а, напротив, потому, что оно слишком безопасно и мешает американским спецслужбам устанавливать "бэкдоры" для прослушивания и кражи данных. По его словам, китайское телекоммуникационное оборудование соответствует международному стандарту информационной безопасности, оно обеспечивает всестороннюю защиту безопасности за счет использования безопасных чипов, передовых алгоритмов шифрования и технологий многофакторной аутентификации на этапах аппаратного дизайна, передачи данных и защиты конфиденциальности. Посол отметил, что на долю Китая приходится 42% мировых заявок на патенты в области стандартов 5G, а доля страны на глобальном рынке базовых станций 5G и смартфонов превышает 50%, что создает реальную конкуренцию для соответствующих американских компаний. "Очерняя китайские 5G-технологии и вводя санкции и запреты против таких компаний, как Huawei, США стремятся сдержать научно-техническое развитие Китая и сохранить свою гегемонию в киберпространстве", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009929364.html

https://ria.ru/20250408/khakery-2009927432.html

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китай, сша, россия, чжан ханьхуэй, huawei technologies, введение трампом пошлин на импорт