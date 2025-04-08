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Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны - РИА Новости, 08.04.2025
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05:37 08.04.2025 (обновлено: 05:56 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/kitay-2009933476.html
Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны
Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны - РИА Новости, 08.04.2025
Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны
Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются укрепить собственную гегемонию в киберпространстве, и сдержать научно-техническое развитие Китая,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:37:00+03:00
2025-04-08T05:56:00+03:00
китай
сша
россия
чжан ханьхуэй
huawei technologies
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются укрепить собственную гегемонию в киберпространстве, и сдержать научно-техническое развитие Китая, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "США очерняют Китай с целью укрепления своей гегемонии в киберпространстве и подавления развития китайских сетевых и коммуникационных технологий", - отметил посол. "США раздувают тему "китайской киберугрозы", а их истинная цель — создать атмосферу тревоги в международном сообществе, чтобы обосновать увеличение бюджета на кибербезопасность и оправдать проведение наступательных киберопераций, постоянно укрепляя свой полный контроль над глобальным киберпространством. После раздувания информации о (хакерской группировке – ред.) "Вольт Тайфун" в заявке правительства США на 2025 финансовый год было объявлено, что расходы на кибербезопасность гражданских административных департаментов и агентств достигли рекордных 13 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2024 финансовом году", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что США очерняют и китайское сетевое и телекоммуникационное оборудование не потому, что оно небезопасно, а, напротив, потому, что оно слишком безопасно и мешает американским спецслужбам устанавливать "бэкдоры" для прослушивания и кражи данных. По его словам, китайское телекоммуникационное оборудование соответствует международному стандарту информационной безопасности, оно обеспечивает всестороннюю защиту безопасности за счет использования безопасных чипов, передовых алгоритмов шифрования и технологий многофакторной аутентификации на этапах аппаратного дизайна, передачи данных и защиты конфиденциальности. Посол отметил, что на долю Китая приходится 42% мировых заявок на патенты в области стандартов 5G, а доля страны на глобальном рынке базовых станций 5G и смартфонов превышает 50%, что создает реальную конкуренцию для соответствующих американских компаний. "Очерняя китайские 5G-технологии и вводя санкции и запреты против таких компаний, как Huawei, США стремятся сдержать научно-техническое развитие Китая и сохранить свою гегемонию в киберпространстве", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009929364.html
https://ria.ru/20250408/khakery-2009927432.html
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китай, сша, россия, чжан ханьхуэй, huawei technologies, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Россия, Чжан Ханьхуэй, Huawei Technologies, Введение Трампом пошлин на импорт
Посол КНР заявил, что санкции США направлены на сдерживание развития страны

Посол Чжан Ханьхуэй: США санкциями против Huawei хотят сдержать развитие Китая

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаФлаги Китая на Доме Народных собраний
Флаги Китая на Доме Народных собраний - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Флаги Китая на Доме Народных собраний . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Раздувая тему якобы "китайской киберугрозы", США пытаются укрепить собственную гегемонию в киберпространстве, и сдержать научно-техническое развитие Китая, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"США очерняют Китай с целью укрепления своей гегемонии в киберпространстве и подавления развития китайских сетевых и коммуникационных технологий", - отметил посол.
Посольство Китая в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Посол назвал сообщения США о хакерских атаках из Китая ложными
03:36
"США раздувают тему "китайской киберугрозы", а их истинная цель — создать атмосферу тревоги в международном сообществе, чтобы обосновать увеличение бюджета на кибербезопасность и оправдать проведение наступательных киберопераций, постоянно укрепляя свой полный контроль над глобальным киберпространством. После раздувания информации о (хакерской группировке – ред.) "Вольт Тайфун" в заявке правительства США на 2025 финансовый год было объявлено, что расходы на кибербезопасность гражданских административных департаментов и агентств достигли рекордных 13 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2024 финансовом году", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
Он отметил, что США очерняют и китайское сетевое и телекоммуникационное оборудование не потому, что оно небезопасно, а, напротив, потому, что оно слишком безопасно и мешает американским спецслужбам устанавливать "бэкдоры" для прослушивания и кражи данных.
По его словам, китайское телекоммуникационное оборудование соответствует международному стандарту информационной безопасности, оно обеспечивает всестороннюю защиту безопасности за счет использования безопасных чипов, передовых алгоритмов шифрования и технологий многофакторной аутентификации на этапах аппаратного дизайна, передачи данных и защиты конфиденциальности.
Посол отметил, что на долю Китая приходится 42% мировых заявок на патенты в области стандартов 5G, а доля страны на глобальном рынке базовых станций 5G и смартфонов превышает 50%, что создает реальную конкуренцию для соответствующих американских компаний.
"Очерняя китайские 5G-технологии и вводя санкции и запреты против таких компаний, как Huawei, США стремятся сдержать научно-техническое развитие Китая и сохранить свою гегемонию в киберпространстве", - заключил дипломат.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Посол КНР назвал США самой большой "хакерской империей" в мире
02:40
 
КитайСШАРоссияЧжан ХаньхуэйHuawei TechnologiesВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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