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Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2025
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05:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html
Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт
Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2025
Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт
Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:31:00+03:00
2025-04-08T05:31:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Я думаю, прежде всего, у нас есть возможность противостоять. Конечно, воздействие неизбежно, и это надо признать. Нельзя быть слепо оптимистичным, ведь были добавлены пошлины в размере 34%. Однако сегодня эта политика направлена не только на Китай, но и на весь мир", - заявила Чэнь Фэнъин. "Китай более устойчив к потрясениям, чем большинство стран, потому что у нас есть собственная производственная система и собственный огромный рынок, нам просто нужно их активировать, и мы сейчас находимся в процессе их оживления", - добавила она. По мнению эксперта, для Китая влияние пошлин преимущественно коснется микроуровня, например, компаний, экспортирующих в США, в то время как на макроуровне Китай подготовился к ответным действиям. Вместе с тем она указала, что перед Китаем стоит задача корректировки своей промышленности, ускорения реформ и восстановления международных экономических отношений. "У Китая есть опыт принятия контрмер, и на начальном этапе определенно будет влияние. Прежде всего, мы сталкиваемся с необходимостью корректировки нашей промышленности и ускорения реформ, а затем восстановления международных отношений или, вероятно, международных экономических отношений, поскольку, в конце концов, это международные экономические отношения, в которых, возможно, не будет США, и это касается не только нас, но и всего мира", - подчеркнула она. По ее словам, "влияние этого удара на предприятия на микроуровне, безусловно, серьезное, но на макроуровне, прежде всего, Китай готовился к нему долгое время и начал эту подготовку не сегодня, поэтому он морально готов". "На самом деле, сегодняшняя паника не может отражать то, что произойдет завтра, потому что это всего лишь реакция рынка, но поскольку реакция рынка часто бывает более интенсивной на микроуровне, на макроуровне был предпринят равноценный контрудар", - уточнила Чэнь Фэнъин. Эксперт подчеркнула, что статус Китая на международной арене повысился, в то время как политика изоляции Китая со стороны США не оказала на Китай особого влияния. Вместе с тем она указала, что, столкнувшись с нынешним кризисом, Китаю следует спокойно наблюдать и действовать последовательно, и в условиях глобализации исходить из сотрудничества, активно реагировать на трудности и вызовы, а также искать возможности.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт

Экономист Чэнь Фэнъин: Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Китай благодаря своей производственной системе и большому рынку более устойчив к потрясениям, связанным с пошлинами США, чем другие страны, заявила РИА Новости бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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"Я думаю, прежде всего, у нас есть возможность противостоять. Конечно, воздействие неизбежно, и это надо признать. Нельзя быть слепо оптимистичным, ведь были добавлены пошлины в размере 34%. Однако сегодня эта политика направлена не только на Китай, но и на весь мир", - заявила Чэнь Фэнъин.
"Китай более устойчив к потрясениям, чем большинство стран, потому что у нас есть собственная производственная система и собственный огромный рынок, нам просто нужно их активировать, и мы сейчас находимся в процессе их оживления", - добавила она.
По мнению эксперта, для Китая влияние пошлин преимущественно коснется микроуровня, например, компаний, экспортирующих в США, в то время как на макроуровне Китай подготовился к ответным действиям. Вместе с тем она указала, что перед Китаем стоит задача корректировки своей промышленности, ускорения реформ и восстановления международных экономических отношений.
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"У Китая есть опыт принятия контрмер, и на начальном этапе определенно будет влияние. Прежде всего, мы сталкиваемся с необходимостью корректировки нашей промышленности и ускорения реформ, а затем восстановления международных отношений или, вероятно, международных экономических отношений, поскольку, в конце концов, это международные экономические отношения, в которых, возможно, не будет США, и это касается не только нас, но и всего мира", - подчеркнула она.
По ее словам, "влияние этого удара на предприятия на микроуровне, безусловно, серьезное, но на макроуровне, прежде всего, Китай готовился к нему долгое время и начал эту подготовку не сегодня, поэтому он морально готов".
"На самом деле, сегодняшняя паника не может отражать то, что произойдет завтра, потому что это всего лишь реакция рынка, но поскольку реакция рынка часто бывает более интенсивной на микроуровне, на макроуровне был предпринят равноценный контрудар", - уточнила Чэнь Фэнъин.
Эксперт подчеркнула, что статус Китая на международной арене повысился, в то время как политика изоляции Китая со стороны США не оказала на Китай особого влияния.
Вместе с тем она указала, что, столкнувшись с нынешним кризисом, Китаю следует спокойно наблюдать и действовать последовательно, и в условиях глобализации исходить из сотрудничества, активно реагировать на трудности и вызовы, а также искать возможности.
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