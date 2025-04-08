Посол Китая рассказал, кто является основной жертвой кибератак США
Посол Чжан Ханьхуэй: Китай является основной жертвой кибератак США
© Фото : предоставлено посольством КНРЧжан Ханьхуэй
© Фото : предоставлено посольством КНР
Чжан Ханьхуэй
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Китай является основной жертвой кибератак со стороны США, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Китай является основной жертвой кибератак США. Раскрытые (Эдвардом – ред.) Сноуденом доказательства показывают, что Китай является одной из ключевых целей для кибератак и шпионажа США, которым подвергаются правительство, научно-исследовательские учреждения, университеты, предприятия и т. д", - отметил он.
Эдвард Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
"Данные Китайского национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете свидетельствуют о том, что США являются страной, которая удаленно контролирует наибольшее количество хостов в Китае. За один год, начиная с мая 2023 года, хакерские организации, поддерживаемые правительством США, осуществили более 45 миллионов кибератак на различные учреждения и объекты критической инфраструктуры Китая", - добавил дипломат.
"Китайский Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы и китайская компания "360" обнаружили, что США долгое время проводят массовое прослушивание голосовых звонков, перехват SMS и удаленное отслеживание местоположения китайских пользователей мобильных телефонов", - заключил Чжан Ханьхуэй.