https://ria.ru/20250408/kitay-2009929364.html

Посол назвал сообщения США о хакерских атаках из Китая ложными

Посол назвал сообщения США о хакерских атаках из Китая ложными - РИА Новости, 08.04.2025

Посол назвал сообщения США о хакерских атаках из Китая ложными

США распространяют ложную информацию о хакерских атаках со стороны Китая, но не могут предоставить доказательств, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:36:00+03:00

2025-04-08T03:36:00+03:00

2025-04-08T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США распространяют ложную информацию о хакерских атаках со стороны Китая, но не могут предоставить доказательств, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Ранее американские СМИ опубликовали информацию о хакерских группировках "Вольт Тайфун" и "Соляной Тайфун", которые, согласно заявлениям спецслужб США, занимаются кибершпионажем в интересах Китая. "США заявляют, что подвергаются кибератакам со стороны Китая, но не могут представить открытые и прозрачные существенные доказательства, которые бы выдержали международную проверку и техническую атрибуцию. Так называемые "доказательства" зачастую основаны на необоснованных предположениях", - отметил он. "Китайские организации по кибербезопасности опубликовали серию отчетов, в которых с помощью убедительных доказательств раскрыли, что так называемая "Вольт Тайфун", о которой говорят США, на самом деле является международной группировкой, занимающейся разработкой программ-вымогателей. Однако американская сторона до сих пор не ответила на отчет китайской стороны", - заявил Чжан Ханьхуэй. Дипломат добавил, что США намеренно фабрикуют ложные нарративы о кибератаках со стороны Китая. "После того, как американские чиновники распространили ложную информацию о "Соляном Тайфуне", на платформе X в короткий срок появилось большое количество связанных с этим "цитирующих" постов, которые полностью совпадали с официальной позицией США, но при этом лишь немногие пользователи выражали напрямую собственное мнение", - отметил он. "Проанализировав более 28 тысяч постов на платформе X и 17 тысяч статей в СМИ о "Соляном Тайфуне", можно заметить, что популярность темы на платформе X и направленность сообщений традиционных медиа развиваются синхронно, что явно разоблачает признаки манипуляции общественным мнением", - заключил посол.

https://ria.ru/20250408/khakery-2009927432.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html

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