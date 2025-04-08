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Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США - РИА Новости, 08.04.2025
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00:10 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html
Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США
Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США - РИА Новости, 08.04.2025
Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США
Посольство Китая в Вашингтоне заявило после новых угроз президента США Дональда Трампа по пошлинам, что КНР будет твердо защищать свои законные права и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:10:00+03:00
2025-04-08T00:10:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне заявило после новых угроз президента США Дональда Трампа по пошлинам, что КНР будет твердо защищать свои законные права и интересы, передает агентство Франс Пресс. Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры. "Мы не раз подчеркивали, что давление или угрозы в отношении Китая - это неправильный способ взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", - заявил агентству официальный представитель посольства Лю Пэнъюй. Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250407/kitaj-2009910772.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США

AFP: Китай будет защищать свои права, заявило посольство страны в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне заявило после новых угроз президента США Дональда Трампа по пошлинам, что КНР будет твердо защищать свои законные права и интересы, передает агентство Франс Пресс.
Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.
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"Мы не раз подчеркивали, что давление или угрозы в отношении Китая - это неправильный способ взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", - заявил агентству официальный представитель посольства Лю Пэнъюй.
Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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КитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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