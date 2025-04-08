https://ria.ru/20250408/khorek-2009964185.html

В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома

В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома - РИА Новости, 08.04.2025

В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома

Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:43:00+03:00

2025-04-08T10:43:00+03:00

2025-04-08T12:14:00+03:00

хорошие новости

мособлпожспас

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале."Сегодня рано утром в службу экстренных вызовов 112 обратились жители многоквартирного дома, расположенного в селе Новый Быт Чеховского округа. Ни свет ни заря хозяев разбудил шум из вентиляции: судя по характерному звуку какое-то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю <…>. Сняв защитные решетки, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили там хорька", — говорится в релизе.Хорек долго не хотел покидать свое убежище, бегал по вентиляционному каналу между ванной комнатой и туалетом, не давая взять себя в руки. Тем не менее спасателям удалось подманить к себе животное и вытащить его из вентиляции.Чтобы найти хозяев хорька работники дежурной смены "Мособлпожспаса" обошли дом, но никто из местных жителей не признал животное, тогда спасатели отдали зверька на передержку в добрые руки.

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

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Ольга Фомченкова

мособлпожспас, московская область (подмосковье), происшествия