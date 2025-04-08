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В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома - РИА Новости, 08.04.2025
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Хорошие новости
 
10:43 08.04.2025 (обновлено: 12:14 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/khorek-2009964185.html
В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома
В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома - РИА Новости, 08.04.2025
В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома
Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:43:00+03:00
2025-04-08T12:14:00+03:00
хорошие новости
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале."Сегодня рано утром в службу экстренных вызовов 112 обратились жители многоквартирного дома, расположенного в селе Новый Быт Чеховского округа. Ни свет ни заря хозяев разбудил шум из вентиляции: судя по характерному звуку какое-то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю &lt;…&gt;. Сняв защитные решетки, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили там хорька", — говорится в релизе.Хорек долго не хотел покидать свое убежище, бегал по вентиляционному каналу между ванной комнатой и туалетом, не давая взять себя в руки. Тем не менее спасателям удалось подманить к себе животное и вытащить его из вентиляции.Чтобы найти хозяев хорька работники дежурной смены "Мособлпожспаса" обошли дом, но никто из местных жителей не признал животное, тогда спасатели отдали зверька на передержку в добрые руки.
https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html
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мособлпожспас, московская область (подмосковье), происшествия
Хорошие новости, Мособлпожспас, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома

Спасатели освободили хорька из вентиляции жилого дома в Чеховском округе

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Спасатели "Мособлпожспаса" освободили хорька, застрявшего в вентиляции жилого дома
Спасатели Мособлпожспаса освободили хорька, застрявшего в вентиляции жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Спасатели "Мособлпожспаса" освободили хорька, застрявшего в вентиляции жилого дома
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"Сегодня рано утром в службу экстренных вызовов 112 обратились жители многоквартирного дома, расположенного в селе Новый Быт Чеховского округа. Ни свет ни заря хозяев разбудил шум из вентиляции: судя по характерному звуку какое-то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю <…>. Сняв защитные решетки, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили там хорька", — говорится в релизе.
Хорек долго не хотел покидать свое убежище, бегал по вентиляционному каналу между ванной комнатой и туалетом, не давая взять себя в руки. Тем не менее спасателям удалось подманить к себе животное и вытащить его из вентиляции.
Чтобы найти хозяев хорька работники дежурной смены "Мособлпожспаса" обошли дом, но никто из местных жителей не признал животное, тогда спасатели отдали зверька на передержку в добрые руки.
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