В Подмосковье спасатели вызволили хорька из вентиляции жилого дома
Спасатели освободили хорька из вентиляции жилого дома в Чеховском округе
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Спасатели "Мособлпожспаса" освободили хорька, застрявшего в вентиляции жилого дома
Спасатели "Мособлпожспаса" освободили хорька, застрявшего в вентиляции жилого дома
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили хорька из вентиляции дома в Чеховском округе, сообщил "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"Сегодня рано утром в службу экстренных вызовов 112 обратились жители многоквартирного дома, расположенного в селе Новый Быт Чеховского округа. Ни свет ни заря хозяев разбудил шум из вентиляции: судя по характерному звуку какое-то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю <…>. Сняв защитные решетки, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили там хорька", — говорится в релизе.
Хорек долго не хотел покидать свое убежище, бегал по вентиляционному каналу между ванной комнатой и туалетом, не давая взять себя в руки. Тем не менее спасателям удалось подманить к себе животное и вытащить его из вентиляции.
Чтобы найти хозяев хорька работники дежурной смены "Мособлпожспаса" обошли дом, но никто из местных жителей не признал животное, тогда спасатели отдали зверька на передержку в добрые руки.
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