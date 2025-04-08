https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках - РИА Новости, 08.04.2025
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:50:00+03:00
2025-04-08T11:50:00+03:00
2025-04-08T11:50:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ветераны
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия", — написала в своем телеграм-канале Землякова. Она добавила, что каждая семья в России хранит воспоминания о своих героях. Сегодня их потомки вновь встали на защиту страны. Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе. Вместе с Земляковой химчан также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. "Наши дорогие ветераны — пример истинного мужества и любви к Отчизне. Мы делаем все, чтобы сохранить память о подвигах этих сильных духом людей и передать ее молодому поколению", — приводит пресс-служба слова Малиновского. С целью сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Всего проведено уже более 1 тысячи мероприятий.
https://ria.ru/20250405/khimki-2009553505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), ветераны
Химки (городской округ в Московской области), Ветераны
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках
Глава Химок Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вручила знаки почетных граждан троим долгожителям, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия", — написала в своем телеграм-канале Землякова.
Она добавила, что каждая семья в России хранит воспоминания о своих героях. Сегодня их потомки вновь встали на защиту страны.
Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше", Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве, Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе.
Вместе с Земляковой химчан также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
"Наши дорогие ветераны — пример истинного мужества и любви к Отчизне. Мы делаем все, чтобы сохранить память о подвигах этих сильных духом людей и передать ее молодому поколению", — приводит пресс-служба слова Малиновского.
С целью сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Всего проведено уже более 1 тысячи мероприятий.