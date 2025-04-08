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Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов - РИА Новости, 08.04.2025
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09:14 08.04.2025 (обновлено: 10:33 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/khegset-2009948474.html
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов - РИА Новости, 08.04.2025
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов
Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:14:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X."Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро", — написал руководитель ведомства.Хегсет отметил, что Пентагон намерен тратить средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".Таким образом он отреагировал на слова Трампа, сказанные им на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о фактически одобренном бюджете в пределах триллиона долларов. Он также отметил, что это будет самый большой бюджет для военных.При этом глава Белого дома не уточнил, предназначена ли эта сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html
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в мире, сша, израиль, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Биньямин Нетаньяху
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов

Хегсет: бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов

CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.
"Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро", — написал руководитель ведомства.
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Хегсет отметил, что Пентагон намерен тратить средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".
Таким образом он отреагировал на слова Трампа, сказанные им на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о фактически одобренном бюджете в пределах триллиона долларов. Он также отметил, что это будет самый большой бюджет для военных.
При этом глава Белого дома не уточнил, предназначена ли эта сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.
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В миреСШАИзраильПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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