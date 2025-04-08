https://ria.ru/20250408/khegset-2009948474.html
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов - РИА Новости, 08.04.2025
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов
Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:14:00+03:00
2025-04-08T09:14:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_45feea208990e978456df94e9e021914.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X."Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро", — написал руководитель ведомства.Хегсет отметил, что Пентагон намерен тратить средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".Таким образом он отреагировал на слова Трампа, сказанные им на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о фактически одобренном бюджете в пределах триллиона долларов. Он также отметил, что это будет самый большой бюджет для военных.При этом глава Белого дома не уточнил, предназначена ли эта сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html
https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658a86a3cf50719d554c99a26875f182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Биньямин Нетаньяху
Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов
Хегсет: бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов