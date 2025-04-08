https://ria.ru/20250408/khegset-2009948474.html

Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов

Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов - РИА Новости, 08.04.2025

Бюджет на нужды Пентагона впервые составит триллион долларов

Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:14:00+03:00

2025-04-08T09:14:00+03:00

2025-04-08T10:33:00+03:00

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израиль

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бюджет на нужды Минобороны США впервые составит триллион долларов, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X."Скоро: первый бюджет Министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро", — написал руководитель ведомства.Хегсет отметил, что Пентагон намерен тратить средства налогоплательщиков с умом — "на поражающую способность и готовность".Таким образом он отреагировал на слова Трампа, сказанные им на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер заявил о фактически одобренном бюджете в пределах триллиона долларов. Он также отметил, что это будет самый большой бюджет для военных.При этом глава Белого дома не уточнил, предназначена ли эта сумма исключительно для Пентагона или для общего бюджета национальной обороны, который включает другие агентства.

https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html

https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html

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в мире, сша, израиль, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху