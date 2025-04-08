https://ria.ru/20250408/khakery-2009927432.html

Посол КНР назвал США самой большой "хакерской империей" в мире

Посол КНР назвал США самой большой "хакерской империей" в мире - РИА Новости, 08.04.2025

Посол КНР назвал США самой большой "хакерской империей" в мире

США являются самой большой "хакерской" империей в мире и главным виновником кибератак, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:40:00+03:00

2025-04-08T02:40:00+03:00

2025-04-08T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США являются самой большой "хакерской" империей в мире и главным виновником кибератак, заявил в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "США являются самым большим источником кибератак. Как первая страна, создавшая Киберкомандование, США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства", - отметил он. По словам дипломата, США обладают огромными кибервойсками и продолжают их расширять. Они долгое время тайно подготавливали высококвалифицированные хакерские организации для проникновения в сети других стран. "США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки", - указано в статье. Посол добавил, что США разработали набор инструментов под кодовым называнием Marble, который с помощью алгоритмов обфускации обманывает системы анализа источников атак и перекладывает ответственность за кибератаки на другие страны. "США твердо контролируют ключевые узлы интернета, такие как подводные оптоволоконные кабели в Атлантическом и Тихом океанах, один за другим создали семь национальных центров для перехвата всего трафика. США на протяжении долгого времени проводят неизбирательный кибершпионаж против разных стран мира, включая своих союзников, реализуя такие программы, как PRISM и CAMBERDADA. Можно сказать, что в этой области США не признают никаких родственных связей и не останавливаются ни перед чем", - заключил Чжан Ханьхуэй. PRISM – это кодовое название программы, в рамках которой Агентство Национальной Безопасности США осуществляло негласный сбор информации путём перехвата телефонных разговоров и электронной переписки пользователей. Широкой общественности о существовании этой программы стало известно в результате публикаций в газетах The Washington Post и The Guardian. CAMBERDADA — название проекта, который использовался АНБ для отслеживания деятельности антивирусных компаний. Информация об этом проекте была обнародована благодаря деятельности бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009922650.html

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