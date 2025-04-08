Рейтинг@Mail.ru
Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 08.04.2025 (обновлено: 10:39 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/khabarovskiy-kray-2009939644.html
Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае
Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.04.2025
Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае
Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:47:00+03:00
2025-04-08T10:39:00+03:00
происшествия
хабаровский край
солнечный район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает", - сообщает надзорное ведомство. По данным региональной прокуратуры, на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. Прокуратура даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям воспитания и проживания детей в семье. По данным синоптиков, в поселке днем во вторник порядка 9 градусов тепла, переменная облачность, легкий восточный ветер.
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html
https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html
хабаровский край
солнечный район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, солнечный район
Происшествия, Хабаровский край, Солнечный район
Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае

Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает", - сообщает надзорное ведомство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Петербурге на ребенка упал кусок фасада здания детсада
Вчера, 19:13
По данным региональной прокуратуры, на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение.
За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.
Прокуратура даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям воспитания и проживания детей в семье.
По данным синоптиков, в поселке днем во вторник порядка 9 градусов тепла, переменная облачность, легкий восточный ветер.
112 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детсадов
Вчера, 17:36
 
ПроисшествияХабаровский крайСолнечный район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала