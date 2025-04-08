https://ria.ru/20250408/khabarovskiy-kray-2009939644.html

Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае

Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.04.2025

Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае

Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:47:00+03:00

2025-04-08T07:47:00+03:00

2025-04-08T10:39:00+03:00

происшествия

хабаровский край

солнечный район

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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает", - сообщает надзорное ведомство. По данным региональной прокуратуры, на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение. За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. Прокуратура даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям воспитания и проживания детей в семье. По данным синоптиков, в поселке днем во вторник порядка 9 градусов тепла, переменная облачность, легкий восточный ветер.

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html

https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, солнечный район