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Житель Кабардино-Балкарии рассказал о многолетней дружбе алабая и кота
Житель Кабардино-Балкарии рассказал о многолетней дружбе алабая и кота - РИА Новости, 08.04.2025
Житель Кабардино-Балкарии рассказал о многолетней дружбе алабая и кота
Житель селения Верхняя Балкария Харун Байсиев рассказал РИА Новости о многолетней дружбе алабая и кота, которые живут на высокогорной кошаре (овчарне) в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:21:00+03:00
2025-04-08T21:21:00+03:00
2025-04-08T21:21:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Житель селения Верхняя Балкария Харун Байсиев рассказал РИА Новости о многолетней дружбе алабая и кота, которые живут на высокогорной кошаре (овчарне) в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Во вторник в соцсетях распространился видеоролик, на котором кот катается на спине собаки породы алабай, гуляющей по горам. "Эти собака и кот живут на одной из кошар, расположенных выше нашего села Верхняя Балкария. Одного постоянного хозяина у них нет, потому что на кошаре все время меняются люди, то один на выпасе скота работает, то другой. А кот и собака уже больше четырех лет вместе. Они вместе едят, отдыхают, - когда собака ляжет погреться на солнце, кот сразу же на нее взбирается. И когда поднимаются на пастбище, кот тоже на собаке едет", - рассказал Байсиев.
https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html
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черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Хорошие новости, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Житель Кабардино-Балкарии рассказал о многолетней дружбе алабая и кота
Житель КБР рассказал о дружбе алабая и кота, живущих на высокогорной кошаре
НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Житель селения Верхняя Балкария Харун Байсиев рассказал РИА Новости о многолетней дружбе алабая и кота, которые живут на высокогорной кошаре (овчарне) в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
Во вторник в соцсетях распространился видеоролик, на котором кот катается на спине собаки породы алабай, гуляющей по горам.
"Эти собака и кот живут на одной из кошар, расположенных выше нашего села Верхняя Балкария. Одного постоянного хозяина у них нет, потому что на кошаре все время меняются люди, то один на выпасе скота работает, то другой. А кот и собака уже больше четырех лет вместе. Они вместе едят, отдыхают, - когда собака ляжет погреться на солнце, кот сразу же на нее взбирается. И когда поднимаются на пастбище, кот тоже на собаке едет", - рассказал Байсиев.