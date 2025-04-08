https://ria.ru/20250408/kanada-2009925579.html

Канада может пострадать от рецессии в США, заявил премьер страны

Канада может пострадать от рецессии в США, заявил премьер страны - РИА Новости, 08.04.2025

Канада может пострадать от рецессии в США, заявил премьер страны

Вероятность рецессии в США значительно возросла после введения президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом новых пошлин на импорт из ряда стран, от этого... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:21:00+03:00

2025-04-08T01:21:00+03:00

2025-04-08T01:21:00+03:00

экономика

канада

сша

дональд трамп

марк карни

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вероятность рецессии в США значительно возросла после введения президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом новых пошлин на импорт из ряда стран, от этого может пострадать Канада, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. "Вероятность рецессии в США значительно возросла... Это значительно повлияет на экономику Канады, нам очень сложно избежать этого", - сказал Карни, выступление которого транслировал телеканал CPAC. Он добавил, что канадцев, возможно, ожидают трудные дни, но заверил, что власти к этому готовы. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html

канада

сша

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экономика, канада, сша, дональд трамп, марк карни, введение трампом пошлин на импорт