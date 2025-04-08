https://ria.ru/20250408/kamchatka-2009928329.html

Жителя Камчатки осудили за финансирование террористических организаций

Жителя Камчатки осудили за финансирование террористических организаций - РИА Новости, 08.04.2025

Жителя Камчатки осудили за финансирование террористических организаций

Выходец из одной из среднеазиатских республик, живущий на Камчатке, осужден на 10 лет лишения свободы за финансирование международных террористических... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:12:00+03:00

2025-04-08T03:12:00+03:00

2025-04-08T03:12:00+03:00

происшествия

россия

камчатка

сирия

тихоокеанский флотский военный суд

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Выходец из одной из среднеазиатских республик, живущий на Камчатке, осужден на 10 лет лишения свободы за финансирование международных террористических организаций, ведущих боевые действия в Сирии, сообщает краевое УФСБ РФ. "Как установлено, мужчина, выходец из одной из среднеазиатских республик, переводил денежные средства для приобретения вооружения, боеприпасов, экипировки и в иных целях, связанных с обеспечением деятельности международных террористических организаций, ведущих боевые действия в Сирии",- говорится в сообщении. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю. Было возбуждено дело по статьям "финансирование терроризма" и "покушение на финансирование терроризма". "Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения", - отметили в УФСБ РФ .

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007375728.html

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происшествия, россия, камчатка, сирия, тихоокеанский флотский военный суд