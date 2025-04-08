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Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025
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22:46 08.04.2025 (обновлено: 23:08 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/kadyrov-2010123934.html
Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне
Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025
Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне
Силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:46:00+03:00
2025-04-08T23:08:00+03:00
украина
происшествия
россия
рамзан кадыров
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия", — подчеркнул он.Кадыров добавил, что сотрудникам правоохранительных органов поставили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.Ранее во вторник региональный СК сообщал, что житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.
https://ria.ru/20250408/napadenie-2009954547.html
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украина, происшествия, россия, рамзан кадыров, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Происшествия, Россия, Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне

Кадыров: к нападению на полицейского в Чечне причастен гражданин Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«
"Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия", — подчеркнул он.
Кадыров добавил, что сотрудникам правоохранительных органов поставили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.
Ранее во вторник региональный СК сообщал, что житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.
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УкраинаПроисшествияРоссияРамзан КадыровАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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