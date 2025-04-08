https://ria.ru/20250408/kadyrov-2010123934.html

Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне

Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025

Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне

Силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины, сообщил глава республики Рамзан... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:46:00+03:00

2025-04-08T22:46:00+03:00

2025-04-08T23:08:00+03:00

украина

происшествия

россия

рамзан кадыров

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия", — подчеркнул он.Кадыров добавил, что сотрудникам правоохранительных органов поставили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.Ранее во вторник региональный СК сообщал, что житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.

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украина, происшествия, россия, рамзан кадыров, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)