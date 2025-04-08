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На Украине назначили главу агентства по азартным играм - РИА Новости, 08.04.2025
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13:19 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/kabmin-2010005322.html
На Украине назначили главу агентства по азартным играм
На Украине назначили главу агентства по азартным играм - РИА Новости, 08.04.2025
На Украине назначили главу агентства по азартным играм
Кабинет министров Украины назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства по азартным играм, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:19:00+03:00
2025-04-08T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства по азартным играм, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации. "Кабмин назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства Украины "ПлейСити", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 4 декабря сообщал, что украинский парламент принял законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине. По его словам, в частности, документ предусматривает ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определится министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса. Также ограничивается доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям, расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через счета в банках, запрещается принятие ставок в кредит.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, технологии, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Технологии, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине назначили главу агентства по азартным играм

Кабинет министров Украины назначил главу агентства по азартным играм Новикова

© РИА НовостиФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства по азартным играм, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации.
"Кабмин назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства Украины "ПлейСити", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 4 декабря сообщал, что украинский парламент принял законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине. По его словам, в частности, документ предусматривает ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определится министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса. Также ограничивается доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям, расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через счета в банках, запрещается принятие ставок в кредит.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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