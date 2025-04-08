На Украине назначили главу агентства по азартным играм
Кабинет министров Украины назначил главу агентства по азартным играм Новикова
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства по азартным играм, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации.
"Кабмин назначил Геннадия Новикова главой государственного агентства Украины "ПлейСити", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 4 декабря сообщал, что украинский парламент принял законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине. По его словам, в частности, документ предусматривает ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определится министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса. Также ограничивается доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям, расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через счета в банках, запрещается принятие ставок в кредит.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов